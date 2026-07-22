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Prijeti li rat i Balkanu: Ova zemlja oglušila se na zahtjev Irana

Iran je jasno poručio šta smatra saučesništvom u ratu, ali se Sofija oglušila na upozorenje

Zračna baza "Bezmer". Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 37 minuta

Bugarska je odobrila korištenje zračne baze "Bezmer" za američke avione-cisterne, uprkos ranijem upozorenju Irana da bi takav potez predstavljao saučesništvo u ratnim zločinima.

Narodna skupština Bugarske dala je saglasnost da američki avioni-cisterne budu raspoređeni u zračnoj bazi Bezmer. Opozicione stranke bile su protiv te odluke ili su odbile glasati, prenose lokalni mediji.

Podsjetimo, zvanični predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Baghaei rekao je da Teheran raspoređivanje američkih aviona u bazi Bezmer smatra saučesništvom u agresiji i ratnim zločinima.

# IRAN
# BUGARSKA
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