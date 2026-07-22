Video / Tramp dočekao posmrtne ostatke vojnika: "Jedna od najtežih stvari za predsjednika"

Američki predsjednik Donald Tramp i ministar odbrane Pit Hegset prisustvovali su dostojanstvenom prijenosu posmrtnih ostataka u zračnoj bazi Dover u saveznoj državi Delaware, odajući počast američkim vojnicima koji su posljednjih dana poginuli na Bliskom istoku tokom aktuelnog rata s Iranom.

Donald Tramp salutirao je dok su pripadnici vojske iz zrakoplova iznosili četiri kovčega s posmrtnim ostacima prekrivena američkom zastavom. Ovo je bio treći prijenos posmrtnih ostataka kojem je Tramp prisustvovao otkako je u februaru pokrenut rat s Iranom.

Poginuli pripadnici američke vojske su:

- poručnik Tajler Džejms Fihan (25) s Havaja

- vojnikinja Izabela Gonzales (19) iz Teksasa

- narednik Anđel Rampersad (28) iz Njujorka

- narednik Majkl Emanuel Svinton (30) iz Sjeverne Karoline

Tramp se obratio prije odlaska u Dover

Bijela kuća saopćila je da se predsjednik sastao sa svakom od porodica poginulih vojnika.

- Idemo u Dover. Neki od vas idu s nama kako bismo odali počast našim herojima, a oni to zaista jesu, veliki heroji. Rekli su, i svi su to vrlo jasno rekli: 'Ne možemo dopustiti, ne smijemo dopustiti Iranu da ima nuklearno oružje' - rekao je Donald Tramp novinarima prije odlaska na događaj.

- Zato ćemo im odati počast. I to je jedna od najtežih stvari koje treba učiniti. Za mene je to jedna od najtežih stvari koje predsjednik mora učiniti. Ali mora se učiniti - dodao je.

Na pitanje šta bi poručio porodicama poginulih vojnika, Tramp je odgovorio: "Samo ću im reći da ih volimo. Volimo njihovu djecu."

Od 7. jula povrijeđeno 100 američkih vojnika

Tajler Fihan, Izabela Gonzales i Anđel Rampersad poginuli su u petak kada je iranski projektil pogodio njihovu spavaonicu u zračnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu. Sve troje služili su u brigadama protuzračne odbrane američke kopnene vojske.