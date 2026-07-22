Suđenje Nikolasu Maduru zakazano za 1. juni 2027. godine u SAD-u

Američki sudija u srijedu je zakazao početak suđenja zarobljenom predsjedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi Siliji Flores za 1. juni 2027. godine.

Američki okružni sudija Alvin Helerstin saopćio je datum tokom trećeg pojavljivanja para pred sudom nakon što su ih američke specijalne snage u januaru zarobile u Karakasu, objavio je “New York Post“.

Maduro i Flores posljednji put su se pred sudom pojavili u martu, kada su njihovi advokati zatražili odbacivanje slučaja nakon što su američke sankcije onemogućile Venezueli da plati njihove pravne troškove.

Advokati su kasnije povukli zahtjev nakon što je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a (OFAC) omogućio paru da koristi venecuelanska sredstva za svoju odbranu.

Američke vlasti prebacile su Madura (63) i Flores (69) u SAD nakon vojne operacije u Venezueli u januaru. Suočavaju se s optužbama, uključujući narko-terorizam i trgovinu drogom, pri čemu tužilaštvo tvrdi da su sarađivali s narko-kartelima u prebacivanju hiljada tona kokaina u SAD.

- Nisam kriv. Nisam počinio krivično djelo. Ja sam čestit čovjek. I dalje sam predsjednik svoje zemlje - rekao je Maduro tokom prvog izlaska pred sud u januaru.

Maduro i Flores od hapšenja se nalaze bez mogućnosti kaucije u pritvorskom centru Metropolitan u Bruklinu.