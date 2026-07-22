U Italiji zaplijenjeno 770 kilograma kokaina: Na paketima bila zastava Srbije

Italijanske vlasti zaplijenile su više od 770 kilograma kokaina u luci Vado Ligure na sjeverozapadu Italije. Droga je bila skrivena među paletama banana u rashladnom kontejneru koji je stigao iz Ekvadora.

Akciju su proveli pripadnici Guardia di Finanza iz Savone, zajedno s kolegama iz ekonomsko-finansijske policije u Genovi i službenicima italijanske carinske agencije. Riječ je o jednoj od najvećih zapljena droge u toj luci posljednjih godina.

Kokain pronađen među bananama

Prema navodima italijanske finansijske policije, u kontejneru je pronađeno oko 650 paketa s više od 770 kilograma kokaina. Preliminarni testovi pokazali su da je riječ o kokainu visoke čistoće.

Droga je bila vješto skrivena među desetinama paleta banana u kontejneru koji je stigao iz jedne od glavnih luka u Ekvadoru.

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi objavio je da je zaplijenjeno gotovo 800 kilograma kokaina i zahvalio policiji na provedenoj akciji.

Vrijednost oko 250 miliona eura

Procjenjuje se da bi droga, da je završila na ulici, kriminalnim grupama donijela oko 250 miliona eura.

Italijanske vlasti navode da je operacija dio pojačanih kontrola trgovačkih ruta između Južne Amerike i luke Vado Ligure, koja je sve važnije evropsko trgovačko čvorište, ali i moguća meta međunarodnih krijumčara droge.

Prema italijanskim medijima, ovo je još jedna velika zapljena u istoj luci u kratkom periodu. U manje od mjesec dana tamo je zaplijenjeno više od tone kokaina.

Na paketima bila zastava Srbije

Na paketima je bila oznaka sa zastavom Srbije, ali italijanske vlasti nisu objavile znači li to povezanost s kriminalnim grupama iz Srbije. Nije objavljeno ni da su u akciji uhapšeni državljani Srbije.

Istraga o porijeklu droge i osobama koje stoje iza pošiljke se nastavlja.