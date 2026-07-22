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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp se našalio o kandidaturi za predsjedničke izbore 2028.

Njegove izjave odnosile su se na predsjedničke izbore 2028. godine, na kojima ne bi imao pravo ponovne kandidature

Donald Tramp. AP

Anadolija

prije 7 sati 37 minuta

Predsjednik Donald Tramp u srijedu se našalio na račun moguće nove predsjedničke kandidature, iako Ustav Sjedinjenih Američkih Država ne dozvoljava da neko bude izabran za predsjednika više od dva puta.

- Hvala vam svima. Ovo je posebno mjesto i ovdje sam da najavim svoju kandidaturu — samo se šalim - rekao je Tramp, izazvavši smijeh publike tokom događaja u saveznoj državi Georgia.

Njegove izjave odnosile su se na predsjedničke izbore 2028. godine, na kojima ne bi imao pravo ponovne kandidature.

22. amandman na Ustav SAD-a propisuje da nijedna osoba ne može biti izabrana za predsjednika više od dva puta.

Tramp trenutno obavlja svoj drugi predsjednički mandat.

# SAD
# DONALD TRUMP
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