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STRATEŠKI PLOVNI PUT

SAD odbacile tvrdnje Irana o kontroli nad Hormuškim moreuzom

Američka Centralna komanda saopćila da su njihove snage od početka maja pomogle prolazak više od 900 brodova kroz strateški plovni put

Hormuški moreuz. AP

Anadolija

prije 7 sati 35 minuta

Centralna komanda američkih oružanih snaga (CENTCOM) u srijedu je odbacila tvrdnje Irana o kontroli nad Hormuškim moreuzom, navodeći da taj strateški plovni put ostaje otvoren za međunarodni saobraćaj.

- Iran ne kontroliše Hormuški moreuz - saopćio je CENTCOM na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, ocijenivši nedavne tvrdnje Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) netačnim.

Američka komanda navela je da su njihove snage od početka maja pomogle prolazak više od 900 brodova kroz ovaj moreuz.

Dodali su da su američke snage preusmjerile devet komercijalnih brodova i onesposobile jedan tokom provođenja pomorske blokade protiv Irana.

Sjedinjene Američke Države od prošle sedmice izvode niz napada širom Irana, dok je Teheran uzvratio napadima na objekte i baze za koje tvrdi da ih američka vojska koristi u više zemalja regiona.

Razmjena napada nastavljena je uprkos okviru sporazuma koji su SAD i Iran potpisali u junu uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata započetog u februaru i otvaranja puta ka trajnom mirovnom dogovoru.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi približno petina svjetske pomorske trgovine naftom, postao je središte rastućih tenzija nakon izbijanja rata između Irana i SAD-a u februaru te kasnijih sporova oko plovidbe tim strateški važnim plovnim putem.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
# HORMUŠKI MOREUZ
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