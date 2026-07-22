Iran pogodio objekte CIA-e: Amerikanci istražuju ulogu Rusije

Američke obavještajne službe istražuju da li je Rusija pomogla Iranu u napadima dronovima na objekte Centralne obavještajne agencije (CIA) u zemljama Perzijskog zaljeva. Prema informacijama četiri izvora upoznata s američkim obavještajnim podacima, Moskva je navodno mogla Teheranu dostaviti podatke za gađanje ili naprednu tehnologiju za bespilotne letjelice.

Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti pitanja nacionalne sigurnosti, naveli su da američke službe još nisu donijele konačan zaključak o mogućoj ulozi Rusije. Dodatna istraga pokrenuta je zbog preciznosti i efikasnosti napada, ali i ranije poznate ruske tehničke pomoći Iranu.

Interni memorandum

Reuters navodi da su američki zvaničnici ranije potvrdili kako je Rusija Iranu pružala podatke za gađanje i drugu pomoć u napadima na američke ciljeve u području Perzijskog zaljeva. Ipak, istraga o mogućoj ulozi Moskve u napadima na objekte CIA-e do sada nije bila javno objavljena.

Prema ranijim izvještajima Reutersa i drugih medija, u martu su pogođena najmanje dva objekta CIA-e. Jedan se nalazio u sklopu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, dok je drugi bio smješten u istočnom Iraku. Dio izvora tvrdi da je pogođeno još nekoliko objekata, ali njihove lokacije nisu otkrivene.

Jedan regionalni zvaničnik, koji je imao uvid u interni memorandum zapadne obavještajne službe, rekao je da dokument zaključuje kako je Rusija vjerovatno učestvovala u izboru ciljeva među objektima CIA-e u regiji. Nije navedeno koja je obavještajna služba izradila taj memorandum.

Spominju se unaprijeđeni dronovi Shahed

Dvojica zapadnih zvaničnika iz Perzijskog zaljeva, upoznata s obavještajnim izvještajima, izjavila su da analitičari vjeruju kako su u napadu na Rijad korištene dvije verzije iranskih dronova Shahed koje je unaprijedila Rusija.

Prema njihovim navodima, jedan dron probio je slabiji dio vanjske konstrukcije američke ambasade, nakon čega je drugi prošao kroz otvor i eksplodirao. U napadu nije bilo poginulih niti povrijeđenih.

Sumnje u moguću rusku pomoć dodatno su pojačane nakon prošlosedmičnog napada na američku zračnu bazu u Jordanu, kada su u iranskom raketnom napadu na vojni objekt poginula trojica američkih vojnika.

Sagovornici Reutersa tvrde da je Rusija pomogla Iranu da unaprijedi sposobnosti dronova Shahed za preciznije pogađanje ciljeva. Jedan od izvora naveo je da je Teheranu isporučen satelitski navigacijski sistem Kometa-M za dronove Shahed-136, koji je, prema procjenama stručnjaka, precizniji i otporniji na elektronsko ometanje od sistema koje je Iran ranije razvijao.

List The Wall Street Journal još je u martu objavio da je Rusija Iranu isporučila sistem Kometa-M, dok je Kremlj tada odbacio te navode i nazvao ih "lažnim vijestima".

Lokacije objekata CIA-e strogo se čuvaju

Objekti CIA-e u inostranstvu obuhvataju glavne urede Agencije u pojedinim državama, koji se tradicionalno nalaze u američkim ambasadama i poznati su kao stanice CIA-e. Osim toga, Agencija koristi i urede, sigurne kuće, logističke centre i druge lokacije namijenjene obavještajnim i operativnim aktivnostima, čije se lokacije strogo čuvaju.

Izvori nisu željeli otkriti tačan broj pogođenih objekata. Jedan je naveo da ih je bilo "više od jednog, ali manje od deset", dok je drugi rekao da je pogođeno nekoliko lokacija.

Američki analitičari, prema navodima Reutersovih izvora, istražuju i mogućnost da je Iran u napadu na američku ambasadu koristio ruske podatke za navođenje. Istovremeno, dio stručnjaka upozorava da je moguće da je sama ambasada bila meta, dok je stanica CIA-e pogođena slučajno.

Prema riječima izvora, pojedini analitičari smatraju da bi malo koja država osim Rusije imala kapacitete i interes da pribavi tako osjetljive podatke i iskoristi ih protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Bivši šef jedne stanice CIA-e i nekadašnji operativac Daniel Hoffman izjavio je da ga ne bi iznenadilo da Moskva pomaže Teheranu u napadima na objekte CIA-e, ukazujući na blisko strateško partnerstvo dvije zemlje.

Kako je rekao, Rusija i Iran dijele interes da smanje ili potpuno uklone američki utjecaj u područjima koja smatraju svojim zonama utjecaja.