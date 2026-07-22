Njemačka uvodi niz novih pravila: Ovo se sprema i za bh. dijasporu

Njemačka od 1. augusta uvodi niz novih pravila koja će utjecati na svakodnevni život miliona stanovnika, uključujući veliki broj građana Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da u zemlji živi više od pola miliona ljudi porijeklom iz BiH.

Nova pravila odnose se na različite oblasti – od porodičnog života i obrazovanja, preko saobraćaja i željezničkog prevoza, do korištenja solarne energije.

Promjene za domaćinstva i porodice

Za građane koji planiraju ugradnju solarnih panela ili fotonaponskih sistema važno je da će Njemačka od 1. augusta smanjiti otkupne cijene električne energije koja se predaje u mrežu. Smanjenje iznosi jedan posto i odnosi se isključivo na sisteme koji budu pušteni u rad nakon tog datuma.

Za već registrovane solarne elektrane uslovi ostaju nepromijenjeni, a garantovane cijene važit će narednih 20 godina. Istovremeno, 2026. godina bit će posljednja u kojoj Njemačka nudi fiksne otkupne cijene za nove privatne solarne sisteme.

Početkom školske 2026/2027. godine roditelji djece koja polaze u prvi razred osnovne škole dobit će zakonsko pravo na cjelodnevni boravak za svoju djecu. Škole će boravak organizovati pet radnih dana sedmično, u trajanju do osam sati dnevno, a korištenje neće biti obavezno – porodice same odlučuju.

Njemačka planira postepeno proširiti ovo pravo, pa bi do školske 2029/2030. godine bilo dostupno svim učenicima od prvog do četvrtog razreda.

Novosti za vozače i putnike

Vozače u Njemačkoj od 3. do 9. augusta očekuje velika policijska akcija pod nazivom "Speedweek". Tokom sedam dana policija će intenzivnije kontrolisati brzinu na autoputevima, magistralnim cestama, ali i u blizini škola, bolnica i gradilišta. Za razliku od prethodnih godina, ovoga puta neće biti jednog centralnog dana kontrole – policija će nadzor pojačati tokom cijele sedmice.

Njemačke željeznice od augusta mijenjaju i pravila programa lojalnosti BahnBonus. Broj bodova potreban za besplatnu kartu bit će smanjen, ali će istovremeno biti uveden novi sistem obračuna prema kojem broj bodova zavisi od termina rezervacije, popunjenosti voza i odabrane relacije. Putnici koji rezervišu ranije i putuju izvan perioda najvećih gužvi moći će ostvariti veće pogodnosti.

Početkom augusta bit će otvorena i proširena dionica autoputa A3 u sjevernoj Bavarskoj. Nakon šest godina radova, dionica između Biebelrieda i Fürtha/Erlangena dobila je šest saobraćajnih traka, što bi trebalo doprinijeti smanjenju gužvi i bržem odvijanju saobraćaja, posebno tokom ljetne turističke sezone.