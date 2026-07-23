Skandal bez presedana: Odluke ministra uzdrmale američku vojsku

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) našao se pod kritikama nakon što je u posljednjih nekoliko mjeseci u tri navrata intervenisao kako bi vojni piloti izbjegli disciplinske postupke zbog navodnog kršenja pravila letenja.

Prema pisanju magazina The Atlantic, Hegset je u više slučajeva javno stao u zaštitu pilota, poručujući da će letačke demonstracije biti nastavljene uprkos kritikama i sigurnosnim upozorenjima.

Jedan od posljednjih incidenata dogodio se na plaži u Pensakoli (Pensacola), gdje je avion akrobatske grupe američke mornarice Blu Endžels (Blue Angels) izveo prelet na veoma maloj visini iznad okupljenih građana. Komandant tima priznao je da je pilot pogrešno procijenio manevar, ali nakon internog razgovora nije pokrenuta zvanična istraga.