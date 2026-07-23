Skandal bez presedana: Odluke ministra uzdrmale američku vojsku

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) našao se pod kritikama nakon što je u posljednjih nekoliko mjeseci u tri navrata intervenisao kako bi vojni piloti izbjegli disciplinske postupke zbog navodnog kršenja pravila letenja.
Prema pisanju magazina The Atlantic, Hegset je u više slučajeva javno stao u zaštitu pilota, poručujući da će letačke demonstracije biti nastavljene uprkos kritikama i sigurnosnim upozorenjima.
Jedan od posljednjih incidenata dogodio se na plaži u Pensakoli (Pensacola), gdje je avion akrobatske grupe američke mornarice Blu Endžels (Blue Angels) izveo prelet na veoma maloj visini iznad okupljenih građana. Komandant tima priznao je da je pilot pogrešno procijenio manevar, ali nakon internog razgovora nije pokrenuta zvanična istraga.
Slična situacija dogodila se i tokom proslave Dana nezavisnosti, kada su piloti helikoptera AH-64 Apač (Apache) Nacionalne garde izvodili niske prelete iznad plaža u Južnoj Karolini. Iako su prvobitno bili suspendovani, suspenzije su ubrzo ukinute.
Ranije ove godine pažnju javnosti izazvao je i slučaj u kojem su vojni helikopteri nadlijetali imanje američkog muzičara Kid Roka (Kid Rock) u saveznoj državi Tenesi.
Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da ovakve odluke mogu narušiti vojnu disciplinu i poslati pogrešnu poruku o važnosti poštivanja sigurnosnih procedura.
Bivši istražilac zrakoplovnih nesreća Džef Gazeti (Jeff Guzzetti) ocijenio je da takav pristup može povećati rizik od nesreća, dok je bivša glavna inspektorica američkog Ministarstva saobraćaja Meri Skjavo (Mary Schiavo) upozorila da su ovakvi preleti iznad velikog broja ljudi izuzetno rizični.
Kritičari smatraju da bi obustavljanje istraga moglo potkopati autoritet vojnih zapovjednika i oslabiti kulturu odgovornosti unutar američkih oružanih snaga.