U ruskim napadima na Dnjipropetrovsku oblast poginule tri osobe, među ranjenima i dijete

Tri osobe su poginule, a 32 su ranjene, među kojima i jedno dijete, u nizu ruskih napada na Dnjipropetrovsku oblast u četvrtak.

Prema izvještaju regionalnih vlasti, ruske snage su tokom dana izvele više od 40 napada dronovima, artiljerijom i zračnim bombama na četiri okruga.

U napadima su oštećeni stambeni objekti, poslovni prostori i vatrogasna stanica, piše Kyiv Post.

Najteže posljedice u Pavlohradu

Najteži napad dogodio se u gradu Pavlohradu, gdje su u jutarnjem udaru poginule tri osobe, dok je 29 ljudi povrijeđeno.

Troje povrijeđenih i dalje se nalazi u teškom stanju. U bolnici je zadržano 14 osoba sa povredama srednje težine, među kojima i dvogodišnja djevojčica. Ostali povrijeđeni pušteni su na kućno liječenje nakon ukazane medicinske pomoći.

Napadi u još tri okruga

U okrugu Nikopolj ruske snage napale su administrativni centar te općine Marhanec, Červonohrihorivku, Pokrov i Mirove.

Oštećeni su vatrogasna stanica, jedno preduzeće, prodavnica, vozila i stambene zgrade. Povrijeđeni su 41-godišnji muškarac i 47-godišnja žena, kojima je pružena ambulantna pomoć.

Na području okruga Sineljnikove napadnute su općine Petropavlivka i Pokrovske. Oštećeni su benzinska pumpa i jedna privatna kuća.

Meta napada bila je i općina Hrušivka u okrugu Krivij Rih, gdje je oštećeno jedno vozilo, a jedna osoba je povrijeđena.