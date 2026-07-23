Bijela kuća najavila da će uskoro objaviti novu odluku o carinama

Bijela kuća saopćila je u četvrtak da će američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir (Jamieson Greer) uskoro objaviti naredne korake u trgovinskoj politici SAD-a, nekoliko sati prije isteka roka za privremene globalne carine od deset posto.

Na pitanje novinara da li će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) zatražiti od Kongresa produženje važenja carina, glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) rekla je da će Grir vrlo uskoro, kasnije danas, objaviti saopćenje o tome.

Carine, uvedene u februaru nakon što je Vrhovni sud SAD-a odbacio Trampove šire recipročne carine, zakonski su ograničene na 150 dana, osim ukoliko Kongres ne odobri njihovo produženje.