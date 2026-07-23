Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRGOVINSKA POLITIKA

Bijela kuća najavila da će uskoro objaviti novu odluku o carinama

Džejmison Grir trebao bi objaviti naredne korake u trgovinskoj politici, dok ističe rok za privremene globalne carine od deset posto

Levit: Uskoro odluka o carinama. AP

Anadolija

prije 1 sat 41 minutu

Bijela kuća saopćila je u četvrtak da će američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir (Jamieson Greer) uskoro objaviti naredne korake u trgovinskoj politici SAD-a, nekoliko sati prije isteka roka za privremene globalne carine od deset posto.

Na pitanje novinara da li će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) zatražiti od Kongresa produženje važenja carina, glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) rekla je da će Grir vrlo uskoro, kasnije danas, objaviti saopćenje o tome.

Carine, uvedene u februaru nakon što je Vrhovni sud SAD-a odbacio Trampove šire recipročne carine, zakonski su ograničene na 150 dana, osim ukoliko Kongres ne odobri njihovo produženje.

# BIJELA KUĆA
# SAD
# CARINE
# KAROLINE LEAVITT
# JAMIESON GREER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.