Iran zaprijetio Ujedinjenom Kraljevstvu, stigao odgovor Londona: "Spremni smo braniti se"

Britanska vlada poručila je da su njene oružane snage spremne zaštititi zemlju od bilo kakvog napada nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila London zbog odluke da američki bombarderi koriste britanske vojne baze.
- Naše oružane snage spremne su zaštititi Ujedinjeno Kraljevstvo od bilo koje vrste napada, bilo na našoj teritoriji ili iz inostranstva. Ujedinjeno Kraljevstvo spremno je 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici braniti se - izjavio je portparol britanske vlade.
Dodao je da se odbrana zemlje zasniva na višeslojnom sistemu protivzračne i proturaketne zaštite koji osiguravaju Kraljevska mornarica, Britanska vojska i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo, koristeći napredne sposobnosti i blisku saradnju sa saveznicima u NATO-u.
Upozorenje Irana uslijedilo je nakon što je novi britanski premijer Endi Bernam prošle sedmice obaviješten da je Ujedinjeno Kraljevstvo ponovo potvrdilo postojeći sporazum kojim se Sjedinjenim Američkim Državama omogućava korištenje britanskih vojnih baza u okviru, kako je navedeno, kolektivne samoodbrane regije.
Britanska vlada jučer je pojasnila da se sporazum odnosi na američke odbrambene operacije usmjerene na uništavanje raketnih položaja i vojnih kapaciteta koji se koriste u napadima na brodove u Hormuškom moreuzu.
Odgovarajući na iransko upozorenje, portparol je istaknuo da se britanska politika nije promijenila te da je vlada i dalje posvećena zaštiti svojih građana, interesa i saveznika u skladu s međunarodnim pravom, uz nastojanje da izbjegne uvlačenje u širi sukob.