Iran zaprijetio Ujedinjenom Kraljevstvu, stigao odgovor Londona: "Spremni smo braniti se"

Britanska vlada poručila je da su njene oružane snage spremne zaštititi zemlju od bilo kakvog napada nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila London zbog odluke da američki bombarderi koriste britanske vojne baze.

- Naše oružane snage spremne su zaštititi Ujedinjeno Kraljevstvo od bilo koje vrste napada, bilo na našoj teritoriji ili iz inostranstva. Ujedinjeno Kraljevstvo spremno je 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici braniti se - izjavio je portparol britanske vlade.

Dodao je da se odbrana zemlje zasniva na višeslojnom sistemu protivzračne i proturaketne zaštite koji osiguravaju Kraljevska mornarica, Britanska vojska i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo, koristeći napredne sposobnosti i blisku saradnju sa saveznicima u NATO-u.