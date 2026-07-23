Let ovog aviona danas je pratilo više od 10.000 ljudi, evo zbog čega

Avion s oznakom AIB35LR poletio je iz Tuluza u četvrtak, 23. jula, u 7:33 po našem vremenu. Putovanje do Melburna trebalo bi trajati oko 19 i po sati, a slijetanje se očekuje u petak oko 3 sata ujutro, odnosno oko 11 sati prijepodne po lokalnom vremenu u Australiji.

Ubrzo nakon polijetanja iz Tuluza u Francuskoj, rutu aviona na servisu FlightRadar24 pratilo je više od 10.000 ljudi. Riječ je o prvom putovanju ovog tipa aviona prema Australiji, prenosi Index.hr.

Novi Airbus A350-1000ULR krenuo je na prvi testni let prema Australiji u sklopu priprema za najduže komercijalne linije na svijetu.

Više od 10.000 ljudi pratilo je danas, 23. jula, let jednog aviona putem interneta, i to ne zbog kašnjenja ili problema tokom putovanja, već zbog posebne letjelice koja bi mogla promijeniti budućnost avionskog saobraćaja.

Kompanija je još 2017. godine najavila planove za ovu liniju, a 2022. godine od Airbusa naručila je 12 aviona A350-1000ULR, posebno prilagođenih za letove koji mogu trajati i do 22 sata.

Ovaj let dio je Qantasovog projekta "Sunrise", čiji je cilj uvođenje direktnih komercijalnih letova između Sidneja i Londona, prenosi Index.hr .

Avion je već preletio Egipat, a ruta ga dalje vodi preko Saudijske Arabije, Omana i Indijskog okeana prema australskom kontinentu.

Zvanični početak projekta "Sunrise" planiran je za 2027. godinu. Prva isporuka aviona, prvobitno najavljena za 2026. godinu, odgođena je za april 2027, dok će preostalih 11 letjelica biti isporučeno u naredne dvije i po godine.

Qantas planira uspostavljanje direktnih letova do oktobra 2027. godine, a prodaja karata trebala bi početi u februaru iste godine.

- Uvjereni smo da će ovo biti uspjeh - izjavila je u junu za BBC izvršna direktorica Qantasa Vanesa Hadson.

Kakve će biti cijene?

Novi letovi skratit će putovanje za oko četiri sata u odnosu na sadašnje opcije koje uključuju presjedanje. Ipak, ne očekuje se da će avionske karte biti jeftine.

Avioni će imati manji broj sjedišta kako bi putnicima osigurali više prostora, a čak 40 posto kapaciteta bit će namijenjeno premium ekonomskoj, poslovnoj i prvoj klasi.

Vanesa Hadson istaknula je da su putnici na liniji London–Pert već pokazali da su "spremni platiti više" za pogodnost direktnog leta, pa se sličan interes očekuje i za nove rute.

Zdravlje i udobnost putnika

Kako bi se smanjili zdravstveni rizici povezani s dugotrajnim sjedenjem, poput venske tromboze, Qantas uvodi posebnu "wellness zonu".

Smještena između premium ekonomske i ekonomske klase, zona će putnicima nuditi prostor za kretanje i vježbe istezanja, osmišljene u saradnji s Centrom Čarls Perkins.

Tokom leta rasvjeta u kabini bit će ugašena oko 12 sati kako bi se putnicima olakšalo spavanje i smanjio utjecaj džet lega.

Sjedišta u ekonomskoj klasi neće se moći pretvoriti u ležajeve, ali će biti opremljena policom za lične uređaje poput telefona i tableta, kao i ekranom od 13,3 inča za zabavni sadržaj.

Najduži let na svijetu

Kada bude uvedena, linija Sidnej–London preuzet će titulu najdužeg komercijalnog leta na svijetu, koju trenutno drži Singapore Airlines na ruti Singapur–Njujork.

Za poređenje, prvi Qantasov let između Londona i Sidneja 1947. godine trajao je četiri dana i uključivao sedam zaustavljanja. Napredak ostvaren od tada pokazuje koliko se avionski saobraćaj promijenio.