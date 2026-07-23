Danijela pronađena mrtva u stanu u Italiji: S Balkana otišla trbuhom za kruhom, presudio joj bivši muž?

Danijela Florea (36), državljanka Rumunije, pronađena je mrtva u svom stanu u Torinu, a njen bivši suprug nalazi se pod istragom zbog sumnje da ju je ubio.

Istraga u toku

Njeno tijelo pronađeno je umotano u bijeli čaršaf i ostavljeno u prostoru za odlaganje ispod kreveta, zbog čega su istražitelji isključili mogućnost da je riječ o zdravstvenom problemu ili nesretnom slučaju. Tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje na ubistvo s umišljajem, ali za sada protiv bivšeg supruga nisu određene mjere pritvora.

Ukoliko istraga potvrdi njegovu odgovornost, krivično djelo moglo bi biti prekvalifikovano u femicid, što prema italijanskom zakonodavstvu podrazumijeva strožije kazne i dodatne otežavajuće okolnosti.

Obdukcija tijela žene, koja je radila za firmu za čišćenje angažovanu u bolnici "Regina Margerita", bit će obavljena na Institutu za sudsku medicinu lokalne zdravstvene službe u Torinu.

Nalazi obdukcije trebali bi pokazati kada i na koji način je Danijela Florea ubijena. U trenutku pronalaska tijelo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega nije bilo moguće odmah utvrditi uzrok niti vrijeme smrti.

Istragu vodi kriminalistička policija u Torinu, koja je saslušala komšije, poznanike i bivšeg supruga žrtve. On je ispitan u ponedjeljak navečer, ubrzo nakon što je tijelo pronađeno.

Dječak pronađen s ocem

Prema svjedočenjima komšija, Danijela i njen bivši suprug redovno su se viđali kako bi vrijeme provodili sa svojim šestogodišnjim sinom, koji ima kognitivne poteškoće.

Dječak je pronađen s ocem i trenutno je smješten u ustanovu socijalne zaštite.

Istražitelji su utvrdili da na stanu nije bilo tragova provale niti ispremetanih stvari, zbog čega vjeruju da nije riječ o pljački koja je krenula po zlu, već da je počinilac poznavao žrtvu.

Policija pokušava utvrditi zbog čega je tijelo otkriveno tek nekoliko dana nakon smrti, i to nakon što su komšije i jedna rođaka prijavili da se Danijela ne javlja. Istražuje se i nestanak njenog psa, od kojeg se, prema riječima poznanika, gotovo nikada nije odvajala.