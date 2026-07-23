Tramp se neće miješati u izručenje braće Tejt Velikoj Britaniji

Bijela kuća saopćila je u četvrtak da se američki predsjednik Donald Tramp neće miješati u postupak izručenja influensera Endrua Tejta i njegovog brata Tristana Velikoj Britaniji. Britanske vlasti traže njihovo izručenje zbog optužbi za seksualne delikte, piše Euronews.

Na pitanje novinara planiraju li Tramp ili njegova administracija intervenirati u slučaj, glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit kratko je odgovorila: "Ne". Državni sekretar Marko Rubio također je potvrdio da se administracija neće miješati u ovaj pravni postupak.

Pritvor i pravni postupak

Endru Tejt, koji se javno opisuje kao ženomrzac, i njegov brat Tristan Tejt uhapšeni su prošle subote u Majamiju. Njihov advokat hapšenje je nazvao "politički motiviranim", dok se braća protive izručenju.

U ponedjeljak su izvedeni pred američki savezni sud, gdje su se pojavili u zatvorskoj odjeći i s lisicama na rukama.

Optužbe za silovanje i napad

Sudski dokumenti, s kojih je u ponedjeljak skinuta oznaka tajnosti, sadrže optužbe triju žena. Jedna od njih optužuje Tristana Tejta za silovanje i napad tokom višegodišnje veze koja je počela 2012. godine, navodeći da ju je napadao i dok je bila bez svijesti.

Druge dvije žene terete Endrua Tejta za silovanje i napad u slučajevima iz 2014. i 2015. godine. Kako se navodi, upoznale su ga putem platforme za web-kamere i aplikacije za upoznavanje.

Veze s Trampom i "manosfera"

Braća Tejt javno su podržala Trampa i smatraju se istaknutim ličnostima online "manosfere". Riječ je o mreži influensera koja se često bavi sadržajima povezanim s naglašenim konceptima muškosti, a koja je imala ulogu u mobilizaciji dijela mlađih muških birača tokom američkih predsjedničkih izbora 2024. godine.

Novo sudsko ročište zakazano je za 27. juli. Tada će okružni sudija odlučiti jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za izručenje braće Tejt.