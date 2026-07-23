Trampova administracija želi rekordnih 1,5 biliona dolara za vojsku

Američki ministar odbrane Pit Hegset predložio je povećanje vojnog budžeta za 454 milijarde dolara, čime bi ukupna izdvajanja za vojsku u 2027. godini dostigla gotovo 1,5 biliona dolara. Hegset ovaj prijedlog opisuje kao "investiciju jedne generacije".

Preračunato prema inflaciji, toliki budžet odgovarao bi, pa čak i premašio, američku vojnu potrošnju na vrhuncu mobilizacije tokom Drugog svjetskog rata. Prijedlog dolazi u jednom od najhaotičnijih perioda za odbrambeni budžet u novijoj historiji, jer administracija Donalda Trampa istovremeno traži hitna sredstva za rat u Iranu.

Hegsetov zahtjev za povećanjem od 44 posto uslijedio je uprkos tome što je u februaru 2025. godine svojim saradnicima naredio da pronađu način za godišnje smanjenje troškova od osam posto, piše Guardian.

Suočavanje sa Senatom

Američki odbrambeni budžet našao se između dva suprotstavljena zahtjeva. S jedne strane, Tramp i Hegset traže historijsko povećanje izdvajanja, dok istovremeno insistiraju na dodatnom finansiranju rata u Iranu, koje bi trebalo biti odvojeno od glavnog budžeta.

Zbog toga Hegset vodi dvostruku kampanju na Capitol Hillu: vrši pritisak na republikance da kratkoročno finansiraju rat, dok istovremeno planira usmjeriti ogromna sredstva u vojni sistem kojim upravlja sa svojim zamjenikom, investitorom Stivenom Fajnbergom.

Hegset i načelnik Združenog štaba Den Kejn u utorak su se suočili sa Senatskim odborom za budžet. Vodeća demokratkinja u odboru Peti Mari istakla je da veliki dio od 67 milijardi dolara hitnih sredstava koje administracija traži nema veze s operacijama u Iranu.

- Tražite 800 miliona dolara za Nacionalnu gardu kako bi još duže patrolirala Vašingtonom. Više od milijardu dolara za vojsku na južnoj granici, što je posao Ministarstva domovinske sigurnosti. 900 miliona dolara za podršku ilegalnim napadima brodovima na Karibima - rekla je Mari.

Hegset je odgovorio i za to okrivio svoje prethodnike.

- Ovakva potrošnja je nužna zbog ogromnog nemara i zapuštenosti Bajdenove administracije izjavio je.

Nepotrošene milijarde

Poznato je da Sjedinjenim Američkim Državama zbog načina na koji se vodi rat u Iranu nedostaje resursa u slučaju nove vojne krize. Hegset, međutim, tvrdi da se svaki problem može pripisati isključivo Džou Bajdenu i bivšim vojnim čelnicima.

Postoji i dodatni problem koji zabrinjava pojedine senatore. Hegsetovo ministarstvo već je prošle godine dobilo povećanje od 156 milijardi dolara.

Oko polovine tog iznosa, odnosno približno 75 milijardi dolara, još nije raspoređeno i ne postoje detaljni planovi za njegovu potrošnju. Prema standardima Pentagona to je manji iznos, ali gotovo odgovara kompletnom budžetu američkog Ministarstva obrazovanja.

Kada je tokom saslušanja upitan o tome, Hegset nije mogao ponuditi detalje, iako je tvrdio da nacrt plana postoji.

- Morao bih vam dostaviti tačne brojke - rekao je.

Finansiranje rata u Iranu

Hegset je iznio novu procjenu troškova rata u Iranu od 37,5 milijardi dolara, ali nije ponudio detalje. Rekao je da bi taj iznos pokrio troškove do sada "za određene aspekte", ali i plate vojnika, operacije i održavanje do 30. septembra.

Beka Vaser, stručnjakinja za odbranu u Centru za novu američku sigurnost, smatra da Hegsetove izjave ukazuju na to da bi rat mogao trajati i nakon tog datuma.

Haotični pokušaji finansiranja ratova nisu novost. Tokom operacija u Iraku i Afganistanu američke administracije troškove borbi dodavale su budžetu kroz fondove za "prekomorske nepredviđene operacije" (OCO).

Vaser navodi da je Bajden uveo praksu finansiranja rata u Ukrajini kroz hitne dopune budžeta, a čini se da Trampov drugi mandat slijedi isti put kada je riječ o Iranu.

Jedna velika razlika u odnosu na ranije periode jeste to što se potrošnja usmjerava kroz zakonodavni mehanizam koji senatorima oduzima mogućnost blokade.

- To je ono što ovo čini nevjerovatno jedinstvenim - rekla je Vaser.

Kamo odlazi novac

Glavni iznos od 1,5 biliona dolara zasjenjuje troškove rata u Iranu. Iako je veliki dio namijenjen uobičajenoj opremi i obuci, značajan dio novca odlazi na projekte tehnoloških poduzetnika i finansijera koji sada vode ministarstvo.

Trampov budžet planira izdvojiti 58,5 milijardi dolara za umjetnu inteligenciju. Glavni čovjek vojske za istraživanje i inženjering je bivši direktor Ubera Emil Majkl.

Guardian je ranije ove godine objavio da je Majkl u prvim mjesecima na toj funkciji ostvario milionsku dobit, između 400 i 4.800 posto, na svojoj investiciji u kompaniju xAI Ilona Maska.

Oko 20 milijardi dolara namijenjeno je Uredu za strateški kapital, agenciji koja funkcioniše kao investicioni ogranak Pentagona.

Zamjenik ministra odbrane Stiven Fajnberg na čelo tog ureda postavio je svog bivšeg zaposlenika. To je ista agencija koja je prošle godine dodijelila 620 miliona dolara rudarskoj kompaniji koju podržava fond povezan sa Trampovim sinom Donaldom mlađim.

Administracija Donalda Trampa je na samo jedan, simboličan način provela budžetska ograničenja. Objavila je da je pronašla 1,6 milijardi dolara ušteda ukidanjem programa za raznolikost, jednakost i inkluziju (DEI).

"Budžet nastavlja s uklanjanjem miliona dolara rasipne i nečuvene potrošnje povezane s programima raznolikosti, jednakosti i inkluzije te drugim 'woke' programima", objavila je Bijela kuća ranije ove godine.