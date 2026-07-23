Dva američka projektila pogodila iransko ostrvo Kešm

Dva američka projektila pogodila su u četvrtak kasno navečer područje u blizini mjesta Masan na iranskom ostrvu Kešm, dok su regionalne tenzije nastavile eskalirati.

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da su projektili pogodili područje u blizini sela Masan na strateški važnom ostrvu na jugu Irana.

Tasnim navodi da iranske vlasti istražuju incident i procjenjuju razmjere pričinjene štete.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti materijalnoj šteti.

Najnoviji događaji odvijaju se u vrijeme pojačane vojne razmjene između Vašingtoan i Teherana, pri čemu SAD izvode napade unutar Irana, dok Iran odgovara raketnim i napadima dronovima na američke vojne objekte širom regiona.