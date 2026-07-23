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RASTU TENZIJE

Dva američka projektila pogodila iransko ostrvo Kešm

Iranska agencija Tasnim navodi da vlasti procjenjuju štetu nakon udara u blizini mjesta Masan na jugu Irana

Ostrvo Kešm. Platforma X

Anadolija

prije 4 sata 21 minutu

Dva američka projektila pogodila su u četvrtak kasno navečer područje u blizini mjesta Masan na iranskom ostrvu Kešm, dok su regionalne tenzije nastavile eskalirati.

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da su projektili pogodili područje u blizini sela Masan na strateški važnom ostrvu na jugu Irana.

Tasnim navodi da iranske vlasti istražuju incident i procjenjuju razmjere pričinjene štete.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti materijalnoj šteti.

Najnoviji događaji odvijaju se u vrijeme pojačane vojne razmjene između Vašingtoan i Teherana, pri čemu SAD izvode napade unutar Irana, dok Iran odgovara raketnim i napadima dronovima na američke vojne objekte širom regiona.

# IRAN
# SAD
# QESHM
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