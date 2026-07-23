Iran: Broj poginulih u američkim napadima porastao na 55

Broj poginulih u američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopćilo je u četvrtak iransko Ministarstvo zdravstva.

Husein Kermanpur, direktor centra za odnose s javnošću i informisanje Ministarstva zdravstva, izjavio je da je u napadima povrijeđeno još 629 osoba, od kojih je 36 i dalje hospitalizirano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći.

Iranske vlasti su dan ranije saopćile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osoba bilo povrijeđeno.

Regionalne tenzije dodatno su porasle u protekle dvije sedmice nakon što je američki predsjednik Donald Tramp 8. jula objavio da prekid vatre predviđen memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana, potpisanim prošlog mjeseca, više nije na snazi.

Od tada su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili napade. Vašington je gađao ciljeve unutar Irana, dok Teheran tvrdi da je izveo napade na američke vojne objekte i opremu u više zemalja regiona.

Sukob je poremetio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, ugrozio globalno snabdijevanje energentima te doveo do povremenih zatvaranja zračnog prostora i sve češćih upozorenja na moguće napade na američke objekte i interese izvan Bliskog istoka.