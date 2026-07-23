Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

Iran: Broj poginulih u američkim napadima porastao na 55

Ministarstvo zdravstva saopćilo da je od 27. juna povrijeđeno 629 osoba, od kojih je 36 i dalje na bolničkom liječenju

Napad na Bandar Abas. Platforma X

Anadolija

prije 4 sata 20 minuta

Broj poginulih u američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopćilo je u četvrtak iransko Ministarstvo zdravstva.

Husein Kermanpur, direktor centra za odnose s javnošću i informisanje Ministarstva zdravstva, izjavio je da je u napadima povrijeđeno još 629 osoba, od kojih je 36 i dalje hospitalizirano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći.

Iranske vlasti su dan ranije saopćile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osoba bilo povrijeđeno.

Regionalne tenzije dodatno su porasle u protekle dvije sedmice nakon što je američki predsjednik Donald Tramp 8. jula objavio da prekid vatre predviđen memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana, potpisanim prošlog mjeseca, više nije na snazi.

Od tada su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili napade. Vašington je gađao ciljeve unutar Irana, dok Teheran tvrdi da je izveo napade na američke vojne objekte i opremu u više zemalja regiona.

Sukob je poremetio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, ugrozio globalno snabdijevanje energentima te doveo do povremenih zatvaranja zračnog prostora i sve češćih upozorenja na moguće napade na američke objekte i interese izvan Bliskog istoka.

# IRAN
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.