Izrael nagovijestio mogućnost vojne akcije protiv Irana

Izraelski zvaničnici nagovijestili su u četvrtak da se zemlja priprema za mogućnost nove vojne akcije protiv Irana, dok su sigurnosne službe podigle nivo pripravnosti zbog nastavka neprijateljstava između Teherana i Vašingtona.

Prema navodima izraelskog javnog emitera KAN, premijer Benjamin Netanjahu u petak će sazvati sjednicu Sigurnosnog kabineta na kojoj će biti razmatrana vojna spremnost zemlje u svjetlu moguće eskalacije tokom predstojećeg vikenda.

Izraelski mediji navode da je sigurnosni aparat povećao nivo pripravnosti zbog bojazni da bi se regionalne tenzije mogle brzo intenzivirati.

Ministar odbrane Israel Kac izjavio je tokom sigurnosnih konsultacija, prenosi dnevni list "Yedioth Ahronoth", da je Izrael spreman za sve scenarije.

Upozorio je da će Iran pretrpjeti razoran udar ukoliko izvede napad na Izrael.

Ministar energetike Eli Koen također je pozvao na spremnost za sve moguće scenarije, ističući da trenutna situacija u regionu zahtijeva povećan oprez.

- Vidimo šta se dešava u regionu. Sjedinjene Američke Države napadaju Teheran, a Iran napada zemlje u regionu. To zahtijeva budnost i podizanje nivoa pripravnosti - rekao je Koen za Radio izraelske vojske.

Dodao je da će Izrael snažno odgovoriti ukoliko Iran napadne njegovu teritoriju.

- Ako Iran bude djelovao protiv Izraela, odgovorit ćemo odlučno. Posjedujemo značajne obavještajne i ofanzivne kapacitete - rekao je.

Zapadne obavještajne procjene

List "Yedioth Ahronoth", pozivajući se na zapadne obavještajne stručnjake, navodi da bi Iran mogao pokušati proširiti sukob uključivanjem Izraela u aktuelnu konfrontaciju.

Prema toj procjeni, Teheran vjeruje da postoje razlike između Vašingtona i Tel Aviva u načinu upravljanja krizom, koje bi mogao pokušati iskoristiti.

Dodatne špekulacije izazvao je zastupnik Netanjahuovog Likuda Moše Saada, koji je za Kanal 14 izjavio da se Izrael priprema za napad na Iran, možda već ovog vikenda.

Međutim, zvaničnici Likuda ubrzo su umanjili značaj njegovih izjava, navodeći da je riječ o njegovoj ličnoj procjeni, a ne o informacijama zasnovanim na zvaničnim sigurnosnim brifinzima.

Prema pisanju "Yedioth Ahronotha", izraelski zvaničnici istakli su da Saada nije učestvovao u nedavnim sigurnosnim konsultacijama te da su njegovi komentari zasnovani na medijskim izvještajima. List navodi i da je Netanjahuov ured izrazio nezadovoljstvo njegovim istupom.

Ključna odluka u Vašingtonu

Uprkos ratobornoj retorici, izraelski zvaničnici smatraju da će dalji razvoj događaja u velikoj mjeri zavisiti od odluka američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Ključ razvoja događaja u narednim danima ostaje u rukama predsjednika SAD-a Donalda Trampa - rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za "Yedioth Ahronoth".

Prema njegovim riječima, američka administracija nastavlja vršiti pritisak na Iran održavajući prijetnju vojnom eskalacijom, istovremeno pokušavajući vratiti Teheran za pregovarački sto.

Dodao je da se ne očekuje da će Izrael pokrenuti napad ukoliko prethodno ne bude direktno napadnut iz Irana, iako bi Vašington naknadno mogao zatražiti izraelsku podršku ili učešće u eventualnim vojnim operacijama.

Regionalne tenzije dodatno su porasle u protekle dvije sedmice nakon što je Tramp 8. jula saopćio da prekid vatre predviđen memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana od 18. juna više nije na snazi.

Od tada su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili više napada. Vašington je gađao ciljeve unutar Irana, dok Teheran tvrdi da je izveo napade na američke vojne objekte i opremu u više zemalja regiona.

Sukob je poremetio pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, ugrozio globalno snabdijevanje energentima te doveo do povremenog zatvaranja zračnog prostora i pojačanih upozorenja na moguće napade na američke objekte i interese i izvan Bliskog istoka.