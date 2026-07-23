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GENERALNI SEKRETAR UN-A

Gutereš pozvao na prekid borbi na Bliskom istoku: "Situacija izmiče kontroli"

Moja jasna i dosljedna poruka liderima glasi - borbe moraju da prestanu svuda, rekao je

Gutereš: Vrijeme je da se povučemo. Platforma X

SRNA

prije 3 sata 47 minuta

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš rekao je da situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli i kako je potrebno da svi naprave korak unazad.

- Vrijeme je da se povučemo. Moja jasna i dosljedna poruka liderima glasi - borbe moraju da prestanu svuda - objavio je Gutereš na X-u.

On je dodao da se mora obnoviti sloboda plovidbe i naglasio da je diplomatija jedini put naprijed.

Sukobi na Bliskom istoku su ponovo eskalirali nakon što su obje strane prekršile Memorandum o razumijevanju, koji je trebao donijeti primirje dok se Iran i SAD ne dogovore o dugoročnim ciljevima.

# ANTONIO GUTERRES
# BLISKI ISTOK
# UN
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