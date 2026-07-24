Nova prijetnja svijetu: Huti krenuli u blokadu Crvenog mora

Napetosti na Bliskom istoku ponovo rastu, dok novi razvoj događaja izaziva zabrinutost zbog mogućih posljedica po svjetsku trgovinu.

Jemenski Huti objavili su da su izveli napade na brodove u Crvenom moru, čime je dodatno povećana opasnost od eskalacije sukoba u regiji. Tvrde da su dio plovila prisilili na povratak iz moreuza Bab el-Mandeb, što predstavlja ozbiljnu prijetnju jednoj od najvažnijih pomorskih ruta između Evrope i Azije, piše BBC.

Novi incidenti dolaze u vrijeme uzajamnih napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok sporazum o razvoju saudijskog nuklearnog programa dodatno podiže tenzije i strah od nove utrke u naoružanju. Za dijelove Bliskog istoka, 2026. godina već se smatra jednom od najnestabilnijih u posljednje vrijeme.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da već 13 noći zaredom izvodi zračne udare na iranske vojne ciljeve.

– Napali smo iranske vojne komandne centre, skladišta dronova, komunikacijske mreže, obalne nadzorne stanice i pomorske kapacitete. Cilj je dodatno smanjiti prijetnju koju Iran predstavlja civilnim pomorcima i trgovačkim brodovima u Hormuškom moreuzu – navodi se u saopćenju.

Napadi na brodove

Arapske države Zaljeva, koje su godinama važile za oaze stabilnosti, sada se suočavaju s napadima koje povezuju s Iranom. U sukob su se uključili i jemenski Huti, koje podržava Teheran, nakon propasti primirja sa Saudijskom Arabijom iz 2022. godine.

Prema njihovim tvrdnjama, ove sedmice projektilima su pogođena dva saudijska broda u Crvenom moru, dok je još deset plovila navodno prisiljeno na povratak uz upozorenje da izbjegavaju saudijske luke.

Crvena blokada

Time je dodatno otežana plovidba kroz strateški moreuz Bab el-Mandeb, koji povezuje južni dio Crvenog mora s Indijskim okeanom.

Poremećaji u snabdijevanju energentima i đubrivima, izazvani iranskim ograničavanjem plovidbe kroz Hormuški moreuz, sada su dobili novu dimenziju. Stručnjaci upozoravaju da bi istovremeni poremećaji na obje ključne pomorske rute mogli imati ozbiljne posljedice po globalnu trgovinu i svjetsku ekonomiju.