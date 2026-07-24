Rat bez jasnog cilja: Tramp traži pritisak na Iran, saveznici strahuju od šireg sukoba

Dvije sedmice nakon nastavka američke kampanje bombardovanja Irana, tokom koje su zabilježeni gubici na američkoj strani i sve veća zabrinutost saveznika zbog mogućeg širenja sukoba, predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) tvrdi da Teheran očajnički pokušava zaustaviti američke napade.

Ipak, prema procjenama američkih obavještajnih službi, trenutna strategija bombardovanja vjerovatno neće natjerati Iran da promijeni svoju pregovaračku poziciju.

Dvojica američkih zvaničnika upoznatih s analizama navode da su i CIA i Obavještajna agencija Ministarstva odbrane (DIA) zaključile kako vazdušni udari sami po sebi neće ostvariti željeni politički pritisak na iransko rukovodstvo.

Dodatni problem za diplomatske napore predstavlja stav Katara, ključnog posrednika između Vašingtona (Washingtona) i Teherana, koji je zaprijetio povlačenjem iz pregovora nakon što je Iran ranije ovog mjeseca napao katarski tanker. Američki zvaničnici upozoravaju da bi takav potez mogao ozbiljno ugroziti mogućnost postizanja dogovora.

Glavna tačka krize

Jedna od najvećih posljedica sukoba jeste stanje u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza kroz koji je prije rata prolazio veliki broj brodova.

Nakon eskalacije, plovidba je gotovo potpuno zaustavljena, dok Iran pokušava kontrolisati područje putem napada dronovima i prijetnji postavljanjem mina.

Trampova administracija sada se suočava s ograničenim brojem opcija, posebno uoči novembarskih izbora za Kongres, na kojima se njegova Republikanska stranka suočava s mogućim političkim gubicima.

Jedna od mogućnosti bila bi dodatna eskalacija, uključujući slanje američkih kopnenih snaga. Tramp je ranije spominjao mogućnost zauzimanja otoka Harg (Kharg) ili preuzimanja iranskog visoko obogaćenog uranija, ali bi takav potez bio suprotan obećanjima koja je davao biračima pokreta MAGA.

- Neću vas slati da se borite i ginete u besmislenim stranim ratovima koji nikada ne završavaju - rekao je Tramp tokom predizbornog skupa 2024. godine.

Američki predsjednik također je nagovijestio mogućnost napada na sumnjivi nuklearni objekt ispod planine Pikeks (Pickaxe), u blizini iranskog nuklearnog kompleksa Natanz.

Druga opcija za Vašington bila bi prihvatanje dugotrajnog sukoba niskog intenziteta, nastavka međusobnih napada koji bi mogli donijeti nove žrtve i ostaviti Hormuški moreuz u stanju stalne nestabilnosti.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social poručio da bi SAD odgovarale na iranske napade na brodove u Hormuškom moreuzu udarima na ključnu infrastrukturu poput mostova i elektrana.

Različite strategije

Glavni izazov za američku administraciju jeste činjenica da dvije strane vode različite vrste sukoba. SAD koriste svoju konvencionalnu vojnu nadmoć kako bi napadima na strateške ciljeve pokušale promijeniti odluke iranskog rukovodstva.

Iran, iako oslabljenih vojnih kapaciteta nakon američkih udara, koristi drugačiju taktiku, napada američke saveznike u regiji i energetsku infrastrukturu kako bi povećao politički i ekonomski pritisak na Vašington.

Iz Bijele kuće tvrde da će se napadi nastaviti dok predsjednik ne odluči drugačije.

- Predsjednik je trenutno fokusiran na to da Iran plati cijenu zbog kršenja Memoranduma o razumijevanju i nastavka terorističkih aktivnosti u Hormuškom moreuzu - rekao je jedan američki zvaničnik.

Dodao je da će Iran biti pozvan na odgovornost i zbog pogibije američkih vojnika, ali da diplomatski kontakti i dalje postoje.

Prijetnje širenjem sukoba

Dodatni rizik predstavljaju jemenski Huti, saveznici Irana, koji su zaprijetili napadima na brodove u području Bab el-Mandeba, važnog pomorskog prolaza prema Crvenom moru.

Huti su saopćili da su izveli napade na saudijske naftne tankere, čime bi se dodatno mogao ugroziti globalni energetski promet.

U američkom Kongresu pojavila se sve veća zabrinutost zbog nedostatka jasne strategije. Članovi Senatskog odbora za aproprijacije tražili su od ministra odbrane Pita Hegseta (Petea Hegsetha) i drugih vojnih zvaničnika objašnjenja o ciljevima i mogućem završetku sukoba.

Tramp i Hegset su na početku rata tvrdili da je Iran vojno poražen, ali Teheran je, iako oslabljen, uspio proširiti sukob napadima na energetsku infrastrukturu u regiji.

Zbog toga saveznici SAD-a sve snažnije pozivaju Vašington da ograniči vojne operacije i pronađe diplomatsko rješenje koje bi omogućilo ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

Analitičari smatraju da Iran pokušava izdržati američki pritisak vjerujući da će politička volja Vašingtona oslabiti prije nego što Teheran bude prisiljen na veće ustupke.

Alex Vatanka, analitičar Vašingtonskog instituta za Bliski istok, rekao je da iransko rukovodstvo ne želi beskonačan rat, ali smatra da bi diplomatski dogovor mogao biti manje rizičan od otvorenog sukoba bez kraja.

SAD su istovremeno ponovo aktivirale ekonomsku blokadu, za koju neki stručnjaci smatraju da bi mogla imati veći učinak na Iran nego sama bombardovanja.

Ipak, sposobnost Teherana da ugrozi Hormuški moreuz i regionalnu energetsku infrastrukturu ostaje njegova najvažnija poluga pritiska.

Iran je tokom sukoba pokazao da ciljanim napadima na energetske objekte može izazvati velike posljedice, a američki obavještajni izvori upozoravaju da ta sposobnost neće nestati.

Kritike strategije bombardovanja

Zvaničnici Trampove administracije tvrde da je osnovni cilj operacije spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje. Međutim, kritičari upozoravaju da je ta poruka postala nejasna nakon ranijih tvrdnji administracije da su iranski nuklearni kapaciteti već bili potpuno uništeni.

Džo Kent (Joe Kent), bivši zvaničnik Trampove administracije koji je podnio ostavku zbog načina na koji je sukob pokrenut, kritikovao je nastavak operacije.

- Biramo eskalaciju u trenutku kada je deeskalacija i dalje opcija, sve dublje se uvlačimo u širi rat koji nemamo sposobnost niti želju da održimo - napisao je.

Dodao je da dodatni zračni udari neće natjerati Iran da otvori Hormuški moreuz niti prihvati američke zahtjeve, već bi mogli dodatno učvrstiti stav Teherana.