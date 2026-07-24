Avion pao u more kod Sijetla: Spasioci izvukli sve putnike iz letjelice

Ljekari se bore za život osobe koja je teško povrijeđena nakon što se avion kompanije Kenmore Air srušio kod Sijetla (Seattlea). Prema navodima vlasti, iz letjelice je spašeno svih 11 putnika, dok su četiri osobe zadobile povrede. Letjelica, koja je bila na putu prema Roš Harboru (Roche Harboru) na otocima San Huan (San Juan), srušila se u more u četvrtak navečer kod otoka Susija (Sucia), nakon čega je avion zahvatio požar. Avion je poletio iz Sijetla oko 17:15 sati i prinudno sletio u zaljev Šelou Bej (Shallow Bay), nakon čega se zapalio, saopćili su kompanija Kenmore Air i Obalna straža. Na snimcima i fotografijama s mjesta nesreće vide se dijelovi aviona razbacani po stijenama i u vodi, dok se iz olupine uzdizao veliki stub crnog dima.

"Povrede glave i posjekotine" Povrijeđene su četiri osobe, od kojih se jedna nalazi u kritičnom stanju. Dvije osobe prevezene su u medicinske ustanove u Belingemu (Bellinghamu), dok su dvije transportovane na otok Orkas radi ljekarskog pregleda. Ured šerifa okruga San Huan saopćio je da povrede uključuju "povrede glave, prijelome kostiju i posjekotine". Otok Susija je malo ostrvo sjeverno od otoka Orkas (Orcas) i nalazi se oko 6,5 kilometara južno od pomorske granice između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Iako prevoze relativno mali broj putnika, hidroavioni su neizostavan dio ljetnog neba iznad Sijetla, sa stotinama polijetanja i slijetanja svakog dana prema otocima u Salishkom moru ili na panoramskim letovima. U trenutku nesreće područje su zahvatile grmljavinske oluje, uz udare vjetra od 19 do 32 kilometra na sat i vidljivost od oko 16 kilometara, rekao je meteorolog Nacionalne meteorološke službe Herison Redmaher (Harrison Rademacher). Let od Sijetla do Roš Harbora obično traje između 30 i 45 minuta. Pilot najčešće leti sjeverozapadno od Seattlea duž obale otoka Vidbej (Whidbey), zatim prolazi zapadno od otoka Lopez prije slijetanja u Roš Harbor na sjeveru otoka San Huan. Avion je u četvrtak poletio u 16:33 sati i krenuo prema sjeverozapadu, zatim je letio istočno od otoka Lopez, Dekatur (Decatur) i Blejkli (Blakeley), prije nego što je napravio zaokret oko otoka Orkas, pokazuju podaci servisa FlightRadar24. Sjeverno od otoka Voldron (Waldron) avion je napravio nagli zaokret prema istoku, nakon čega je iznenada izgubio visinu i srušio se kod otoka Susija.