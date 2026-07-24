Most se raspada i visi nad rijekom, ali vozači i dalje prelaze

U Grčkoj i dalje postoji problem s korištenjem oštećene saobraćajne infrastrukture, uprkos upozorenjima na moguću opasnost.

Poljoprivrednici i pojedini turisti i dalje prelaze preko srušenog mosta Palaiopirgos u Grčkoj, iako je njegova konstrukcija teško oštećena i predstavlja ozbiljan rizik.

Oluja Danijel pogodila je Grčku prije tri godine, a snažne bujice tada su uništile čak 79 mostova. Među njima se našao i most Palaiopirgos, koji pojedini vozači i dalje koriste smatrajući da je prelazak moguć.

Prizori s ovog mjesta, međutim, pokazuju koliko je situacija opasna. Centralni dio mosta je napukao i sada visi nekoliko centimetara iznad rijeke Pineios.