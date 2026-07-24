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OPASAN PRIJELAZ

Most se raspada i visi nad rijekom, ali vozači i dalje prelaze

Centralni dio mosta je napukao i sada visi nekoliko centimetara iznad rijeke

Srušeni most i dalje koriste uprkos upozorenjima. Screenshot

D. E.

prije 22 minute

U Grčkoj i dalje postoji problem s korištenjem oštećene saobraćajne infrastrukture, uprkos upozorenjima na moguću opasnost.

Poljoprivrednici i pojedini turisti i dalje prelaze preko srušenog mosta Palaiopirgos u Grčkoj, iako je njegova konstrukcija teško oštećena i predstavlja ozbiljan rizik.

Oluja Danijel pogodila je Grčku prije tri godine, a snažne bujice tada su uništile čak 79 mostova. Među njima se našao i most Palaiopirgos, koji pojedini vozači i dalje koriste smatrajući da je prelazak moguć.

Prizori s ovog mjesta, međutim, pokazuju koliko je situacija opasna. Centralni dio mosta je napukao i sada visi nekoliko centimetara iznad rijeke Pineios.

Prema pisanju lokalnih medija, poljoprivrednici se odlučuju na ovaj potez jer im prelazak preko oštećenog mosta štedi gorivo i vrijeme koje bi izgubili koristeći duže obilazne pravce.

Dodatni problem predstavlja navigacija, koja pojedine turiste i dalje usmjerava prema ovom mjestu. Nakon dolaska pred most, putnici se suočavaju s dilemom – nastaviti prelazak ili odustati i potražiti alternativni pravac.

Iako most više nije siguran za korištenje, svakodnevni prelazak preko njega i dalje traje.

# OPASNOST
# GRČKA
# MOST
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