Požari nakon napada dronovima: Na udaru logistički centri ruskog online giganta

Logistički centri ruske internetske trgovine Wildberries u Sent Petersburgu (Sankt Peterburgu), Tveru i na okupiranom Krimu našli su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima. Prema navodima Kyiv Independenta, napadi su bili dio šire operacije ukrajinskih bespilotnih letjelica usmjerene na ciljeve unutar Rusije. Napadi na logističke centre Ruski Telegram kanali objavili su da je nekoliko lokacija u Sent Petersburgu pogođeno, pri čemu je u jednom od objekata izbio veliki požar. Stanovnici su na društvenim mrežama dijelili snimke gustog crnog dima. Jedan od pogođenih objekata nalazi se u logističkom parku Utkin Zavod u selu Novosaratovka, južno od grada, gdje se nalazi skladište kompanije Wildberries.

Nezavisni ruski Telegram kanal ASTRA izvijestio je i o drugom napadu u gradskoj četvrti Šušari, gdje je također zabilježen gust dim. Guverner Sent Petersburga Aleksandar Beglov potvrdio je napad dronovima, navodeći da su pogođeni neprecizirani "objekti civilne infrastrukture na Moskovskoj autocesti". Nekoliko sati kasnije guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad na objekt u Novosaratovki i saopćio da su tri osobe povrijeđene. Iz Wildberriesa, koji se često opisuje kao "ruski Amazon", saopćeno je da je rad u logističkim centrima u Šušariju i Utkinom Zavodu privremeno obustavljen. Zbog napada došlo je i do kašnjenja oko 50 letova na aerodromu Pulkovo. Sent Petersburg, rodni grad ruskog predsjednika Vladimira Putina, udaljen je približno 1.100 kilometara od ukrajinske granice. Grad je ranije rijetko bio meta napada zbog snažne protivzračne odbrane, ali ukrajinski razvoj bespilotnih sistema posljednjih mjeseci omogućio je napade i na udaljene ruske lokacije.

Serija napada Najnoviji incident predstavlja peti napad na objekte Wildberriesa u samo sedam dana. Tokom iste noći pojavili su se izvještaji o velikom požaru u skladištu kompanije u Simferopolju, glavnom logističkom centru za okupirani Krim. Snimci koje su objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju trenutak udara drona. Iz Wildberriesa su potvrdili da je jedno njihovo skladište u Simferopolju pogođeno, ali nisu iznijeli detalje o pričinjenoj šteti.

Stanovnici Tvera također su prijavili požar u logističkom centru ove kompanije, dok razmjeri štete još nisu poznati. Prethodno su ukrajinske snage pogodile objekt Wildberriesa u Voronježu, a 22. jula požari su izbili i u skladištima na jugu Rusije, u Krasnodaru i Stavropoljskom kraju, nakon napada dronovima. Ukrajinska vojska nije zvanično komentarisala ove napade, a navode ruskih zvaničnika i izvještaje o šteti nije moguće nezavisno potvrditi. Analitičari procjenjuju da bi ukupna ekonomska šteta mogla iznositi najmanje 100 milijardi rubalja, odnosno oko 1,2 milijarde dolara. Ukrajinski argumenti Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je, nakon napada na jedno skladište Wildberriesa 18. jula, izjavio da ti objekti imaju ulogu u podršci ruskim vojnim operacijama. - To su ruski logistički objekti, tačnije skladišta koja služe za opskrbu ratnim materijalom: navigacijskom opremom, komponentama za proizvodnju dronova i drugim potrepštinama za rusku vojsku - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.