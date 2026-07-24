Dan pretvoren u noć: Balistički udar zatresao Kijev

Novi snažan udar izazvao je eksplozije u više dijelova grada, dok su sirene za zračnu uzbunu oglasile početak nove raketne prijetnje.

Ruska vojska tokom prijepodneva lansirala je balističke rakete prema Kijevu, a eksplozije su zabilježene na nekoliko lokacija u glavnom gradu Ukrajine, javlja Kyiv Independent.

Napad je izazvao posebnu pažnju jer se dogodio usred dana, što je neuobičajeno s obzirom na to da su se dosadašnji veliki ruski napadi uglavnom odvijali tokom noći ili u ranim jutarnjim satima.

Sirene za zračnu opasnost oglasile su se oko 11:20 sati po lokalnom vremenu, nakon čega je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo da su rakete upućene prema glavnom gradu.