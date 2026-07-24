Dan pretvoren u noć: Balistički udar zatresao Kijev

Novi snažan udar izazvao je eksplozije u više dijelova grada, dok su sirene za zračnu uzbunu oglasile početak nove raketne prijetnje.
Ruska vojska tokom prijepodneva lansirala je balističke rakete prema Kijevu, a eksplozije su zabilježene na nekoliko lokacija u glavnom gradu Ukrajine, javlja Kyiv Independent.
Napad je izazvao posebnu pažnju jer se dogodio usred dana, što je neuobičajeno s obzirom na to da su se dosadašnji veliki ruski napadi uglavnom odvijali tokom noći ili u ranim jutarnjim satima.
Sirene za zračnu opasnost oglasile su se oko 11:20 sati po lokalnom vremenu, nakon čega je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo da su rakete upućene prema glavnom gradu.
Nekoliko minuta kasnije gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da su se u gradu čule snažne eksplozije. Za sada nema potvrđenih informacija o mjestu udara niti o eventualnoj materijalnoj šteti.
Napad dolazi u trenutku pojačanih ruskih raketnih udara na ukrajinsku prijestolnicu. Prije nekoliko dana, tokom jedne noći, prema Kijevu je lansirano 25 balističkih projektila, što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao kao jednu od najvećih masovnih upotreba ovog oružja tokom rata.
Rusija, osim balističkih raketa Iskander i krstarećih projektila, posljednjih mjeseci koristi i druge sisteme, uključujući hipersonične rakete Zircon, kao i modificirane rakete iz sistema S-400 prilagođene za napade na kopnene ciljeve.