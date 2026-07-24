Irak odbacio navode "New York Timesa" o posredovanju između SAD-a i Irana

Vlada Iraka demantovala je navode da pokušava posredovati u pregovorima o mogućem primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Iz ureda iračkog premijera saopćeno je da su informacije objavljene u tekstu "New York Timesa" neosnovane i da ne odgovaraju stvarnom stanju. Pozvali su medije da se prilikom izvještavanja oslanjaju na provjerene i zvanične izvore, te da izbjegavaju objavljivanje tvrdnji zasnovanih na anonimnim informacijama.

Američki list je ranije, pozivajući se na neimenovane izvore iz Iraka i Irana, objavio da je irački premijer Ali al-Zaidi tokom posjete Teheranu prenio diplomatski prijedlog nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) u Vašingtonu.

Prema pisanju "New York Timesa", prijedlog se odnosio na mogućnost postizanja primirja između Vašingtona i Teherana, ali detalji navodne inicijative nisu bili u potpunosti poznati. Iranski zvaničnici su, prema tim navodima, prijedlog opisali kao jedinu opciju koja je u tom trenutku bila razmatrana.

List je također naveo da je Iran odbio ponudu jer, kako se tvrdilo, nije rješavala pitanje kontrole nad strateški važnim Hormuškim moreuzom.

Iračko rukovodstvo, međutim, tvrdi da takvi navodi nemaju utemeljenje i odbacuje bilo kakvu ulogu Bagdada u tim pregovorima.