Pet policajaca povrijeđeno nakon što je čamac udario u most u Londonu

Pet policajaca prima medicinski tretman nakon što je policijski čamac udario u most Westminster u petak poslijepodne.

Policija je saopćila da se incident dogodio oko 15:45 po lokalnom vremenu, kada je plovilo iz Jedinice za pomorsku policiju Met-a udarilo u blizini mosta u centralnom dijelu London.

Dio obale s pogledom na Houses of Parliament bio je ograđen dok su hitne službe reagovale.

U saopćenju, Metropolitanska policija navodi: "Oko 15:45 u petak, 24. jula, čamac iz naše pomorske jedinice udario je u Westminster Bridge. Veći broj policajaca završio je u vodi, ali su izvučeni."