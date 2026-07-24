Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKA BRITANIJA

Pet policajaca povrijeđeno nakon što je čamac udario u most u Londonu

Policija najavila temeljitu istragu dok povrijeđeni policajci primaju medicinsku pomoć

London: Povrijeđeno pet policajaca. Platforma X

M. Až.

prije 57 minuta

Pet policajaca prima medicinski tretman nakon što je policijski čamac udario u most Westminster u petak poslijepodne.

Policija je saopćila da se incident dogodio oko 15:45 po lokalnom vremenu, kada je plovilo iz Jedinice za pomorsku policiju Met-a udarilo u blizini mosta u centralnom dijelu London.

Dio obale s pogledom na Houses of Parliament bio je ograđen dok su hitne službe reagovale.

U saopćenju, Metropolitanska policija navodi: "Oko 15:45 u petak, 24. jula, čamac iz naše pomorske jedinice udario je u Westminster Bridge. Veći broj policajaca završio je u vodi, ali su izvučeni."

- Prema našim saznanjima, pet policajaca je povrijeđeno i prima medicinsku pomoć. Očekujemo dodatne informacije o stepenu njihovih povreda. U ovoj fazi ne vjerujemo da su civili bili uključeni ili povrijeđeni - dodaje se.

- Okolnosti incidenta bit će temeljito ispitane, ali u ovom trenutku prioritet nam je dobrobit uključenih policajaca - saopćila je policija.

Na mjestu događaja viđeno je više vozila hitne pomoći, vatrogasnih ekipa i policije, dok su helikopter i medicinski helikopter nadlijetali područje.

Saobraćaj u tom dijelu grada bio je potpuno obustavljen dok je trajala intervencija hitnih službi.

# LONDON
# NESREĆA
# VELIKA BRITANIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.