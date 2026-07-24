Video / Užas u Francuskoj: Reporterka se pripremala za javljanje uživo, a onda je odjeknulo!

Dok se televizijska ekipa pripremala za javljanje uživo iz jugozapadne Francuske, u pozadini se iznenada začula snažna eksplozija, što je pokazalo razmjere požara koji već danima pustoši to područje. Incident se dogodio nekoliko dana nakon što su dvojica vatrogasaca poginula tokom gašenja požara u blizini aerodroma u Bordou.

Francuske vlasti naredile su evakuaciju cijelog poluotoka Kap Ferje na obali Atlantika, zbog čega su desetine hiljada ljudi morale napustiti svoje domove i kampove. Dio stanovnika evakuiran je brodovima preko zaljeva Arkašon.

Požar u regiji Žironda, koji je lokalna prefektica Sofi Brokas opisala kao "XXL požar", uništio je više od 10.000 hektara zemljišta.

Komandir vatrogasaca Mark Vermeulen upozorio je da se vatra širi mnogo agresivnije nego tokom velikih požara 2022. godine, jer je područje sada pogođeno još težom sušom.

- Kad kažem eksplozija (požara), mislim da se nekoliko sati širio brzinom od 800 do 1.000 hektara na sat", rekao je.

Istovremeno, još jedan veliki požar u francuskoj regiji Landa doveo je do evakuacije više od 23.000 ljudi. U jugozapadnoj Francuskoj do sada su uništene desetine kuća i kampova, a vlasti zasad ne prijavljuju nove ljudske žrtve nakon pogibije dvojice vatrogasaca početkom sedmice.

Požari i u Španiji

Požari haraju i Španijom, gdje je proglašeno nacionalno vanredno stanje nakon što je više od 19.000 ljudi evakuirano iz područja zapadno od Madrida.

Predsjednica regije Madrid Izabel Dijaz Ajuso požar je opisala kao "najgori u historiji regije", upozorivši da se područje suočava sa "savršenom olujom" visokih temperatura, snažnog vjetra i spajanja više požarnih frontova.

Španski premijer Pedro Sančez stanje je nazvao "dramatičnim" i pozvao građane na maksimalan oprez.

Pomoć u gašenju

Evropska unija poslala je Francuskoj tri protivpožarna aviona i dva helikoptera kako bi pomogla u gašenju požara, dok su još četiri aviona upućena u Španiju.

Evropa je kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu, više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka od 1980-ih godina. Sve više temperature i dugotrajne suše stvaraju idealne uslove za širenje velikih šumskih požara, upozoravaju stručnjaci.