Zelenski: Spreman sam potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo u Ovalnom uredu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovu izjavu dao je u intervjuu s Laurom Lumer, američkom desničarskom blogericom i bliskom saradnicom Donalda Trampa, prenosi Ukrainska pravda.

Ponuda američkom predsjedniku

Na pitanje Laure Lumer je li spreman potpisati mirovni sporazum u Ovalnom uredu, Zelenski je odgovorio potvrdno.