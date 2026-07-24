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UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski: Spreman sam potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući

Naglasio je da kod mirovnog sporazuma nije najvažnije mjesto potpisivanja, nego trenutak kada će do njega doći

Zelenski i Lumer. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 40 minuta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo u Ovalnom uredu ili na imanju Mar-a-Lago, rezidenciji američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovu izjavu dao je u intervjuu s Laurom Lumer, američkom desničarskom blogericom i bliskom saradnicom Donalda Trampa, prenosi Ukrainska pravda.

Ponuda američkom predsjedniku

Na pitanje Laure Lumer je li spreman potpisati mirovni sporazum u Ovalnom uredu, Zelenski je odgovorio potvrdno.

- Da, spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trampu da sam spreman doći u SAD, u Ovalni ured ili u Mar-a-Lago. To zavisi od predsjednika Trampa - rekao je Zelenski.

"Nije pitanje gdje, nego kada"

Ukrajinski predsjednik potom je naglasio da kod mirovnog sporazuma nije najvažnije mjesto potpisivanja, nego trenutak kada će do njega doći.

Prema njegovim riječima, američki predsjednik Donald Tramp razumije da Rusija trenutno nije zainteresirana za završetak rata.

Susret u Vatikanu kao prekretnica

Zelenski je tokom razgovora kazao i da je važna prekretnica u njegovom odnosu s Trampom bio kratki lični susret u Vatikanu.

Taj sastanak održan je u bazilici svetog Petra u Rimu u aprilu 2025. godine.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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