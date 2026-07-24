Tramp s najvišim savjetnicima razgovarao o mogućem proširenju vojnih akcija protiv Irana

Američki predsjednik Donald Tramp sastao se u petak s visokim savjetnicima i članovima vlade kako bi razmotrio mogućnost proširenja vojnih akcija protiv Irana, objavio je The New York Times.

Sastanak je održan u trenutku kada Tramp preispituje politiku SAD-a nakon što je krhko primirje s Iranom propalo, a pregovori usmjereni na postizanje dugoročnog sporazuma o denuklearizaciji doživjeli neuspjeh.

U intervjuu za Axios u četvrtak Trump je rekao: "Razmatram masovni napad. Veći nego ikada prije. Blizu sam donošenja odluke. Sve je spremno za to."

Također je sugerirao da Izrael vjerovatno ne bi učestvovao u novoj eskalaciji, upozoravajući da bi za Izrael mogle postojati "posljedice", očigledno od strane Irana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu trebao bi se sastati s Trumpom u Washingtonu naredne sedmice.

Okončano primirje

Tramp je više puta opisao američko-izraelsku vojnu kampanju kao kratku "ekskurziju", iako sukob sada traje gotovo pet mjeseci.

Primirje je okončano nakon što je Iran izveo napad dronom na teretni brod u Hormuškom moreuzu, nakon čega su uslijedili dodatni pomorski napadi. Sjedinjene Američke Države potom su nastavile napade na Iran i ponovo uspostavile vojnu blokadu moreuza.

Iranski napadi

Tokom protekle dvije sedmice, iranski napadi na američke interese, uključujući vojnu bazu u Jordanu, usmrtili su četiri američka vojnika.

Uprkos Trampovim povremenim prijetnjama snažnijim bombardovanjem, Iran je nastavio napade. Prema navodima lista, SAD smatraju da su neki od aktuelnih iranskih lidera veći "tvrdolinijaši" od onih koji su poginuli u ranijim američko-izraelskim operacijama.

Iako se Iran suočava s ekonomskim pritiscima i oslabljenom vojskom, njegovo rukovodstvo, prema procjenama, pokazuje veću spremnost da izdrži dugotrajan sukob sa SAD-om nego što bi to učinio bilo koji američki predsjednik.