Glavni tužilac Karim Kan smijenjen zbog optužbi za seksualno zlostavljanje

Države članice Međunarodnog krivičnog suda (MKS) izglasale su smjenu glavnog tužioca Karima Kana nakon što je nezavisno nadzorno tijelo suda utvrdilo da je počinio ozbiljan prekršaj u vezi s optužbama za seksualno zlostavljanje.

Odluka predstavlja presedan u historiji Međunarodnog krivičnog suda i završetak jedne od najtežih kriza koja je pogodila ovu međunarodnu pravosudnu instituciju, dvije godine nakon što su optužbe prvi put izašle u javnost.

Smjenu podržale 82 zemlje

Prema informacijama Guardiana, 82 od ukupno 125 država članica MKS-a glasale su za smjenu Kana na posebnom vanrednom sastanku održanom u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Odluka je donesena nakon dugotrajnog disciplinskog postupka tokom kojeg su detaljno ispitane optužbe koje je protiv Kana iznijela njegova podređena zaposlenica u Međunarodnom krivičnom sudu.

Odbacuje optužbe

Kan je od početka odlučno odbacivao sve optužbe, uključujući tvrdnje da se tokom dužeg perioda upuštao u prisilno seksualno ponašanje. Njegov pravni tim ocijenio je disciplinski postupak kao "proceduralno nepravedan".

Ovaj ugledni britanski advokat izabran je za glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda 2021. godine, a prema prvobitnom planu na toj funkciji trebao je ostati devet godina.

Kao rukovodilac tužilaštva MKS-a, Kan je bio odgovoran za vođenje nekih od najosjetljivijih međunarodnih istraga i podizanje optužnica protiv osoba osumnjičenih za najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti širom svijeta.