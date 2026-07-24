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SKANDAL U HAGU

Glavni tužilac Karim Kan smijenjen zbog optužbi za seksualno zlostavljanje

Odluka predstavlja presedan u historiji Međunarodnog krivičnog suda

Karim Kan. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 13 minuta

Države članice Međunarodnog krivičnog suda (MKS) izglasale su smjenu glavnog tužioca Karima Kana nakon što je nezavisno nadzorno tijelo suda utvrdilo da je počinio ozbiljan prekršaj u vezi s optužbama za seksualno zlostavljanje.

Odluka predstavlja presedan u historiji Međunarodnog krivičnog suda i završetak jedne od najtežih kriza koja je pogodila ovu međunarodnu pravosudnu instituciju, dvije godine nakon što su optužbe prvi put izašle u javnost.

Smjenu podržale 82 zemlje

Prema informacijama Guardiana, 82 od ukupno 125 država članica MKS-a glasale su za smjenu Kana na posebnom vanrednom sastanku održanom u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Odluka je donesena nakon dugotrajnog disciplinskog postupka tokom kojeg su detaljno ispitane optužbe koje je protiv Kana iznijela njegova podređena zaposlenica u Međunarodnom krivičnom sudu.

Odbacuje optužbe

Kan je od početka odlučno odbacivao sve optužbe, uključujući tvrdnje da se tokom dužeg perioda upuštao u prisilno seksualno ponašanje. Njegov pravni tim ocijenio je disciplinski postupak kao "proceduralno nepravedan".

Ovaj ugledni britanski advokat izabran je za glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda 2021. godine, a prema prvobitnom planu na toj funkciji trebao je ostati devet godina.

Kao rukovodilac tužilaštva MKS-a, Kan je bio odgovoran za vođenje nekih od najosjetljivijih međunarodnih istraga i podizanje optužnica protiv osoba osumnjičenih za najteže ratne zločine i zločine protiv čovječnosti širom svijeta.

# MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
# KARIM KHAN
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