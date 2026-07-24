Djevočica iz BiH poginula u Italiji: Tijelo će biti vraćeno u domovinu zbog sahrane

Četverogodišnja djevojčica iz Bosne i Hercegovine poginula je od posljedica snažnog strujnog udara u italijanskom gradiću Mota de Konti, a nadležne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti tragedije.

Nesreća se dogodila dok je djevojčica boravila u kući djeda i bake.

Prema prvim informacijama, djevojčica je bosa ušla u kuću i pokušala upaliti svjetlo u dnevnom boravku, kada ju je pogodio snažan električni udar.

Članovi porodice odmah su je automobilom prevezli u bolnicu u Kazale Monferatu. Uprkos brzoj reakciji i višestrukim pokušajima reanimacije, djevojčica je ubrzo nakon prijema u bolnicu preminula.

Otvorena istraga

Glavna tužiteljica u Verčeliju Ilarija Kalo odmah je otvorila istragu, dok su uviđaj i dalje istražne radnje povjereni policiji u Alesandriji, piše Torino Corriere.

Sumnja se da je do strujnog udara došlo zbog ogoljenih električnih instalacija. Također, u objektu nije bila ugrađena zaštitna FID sklopka, što je, prema prvim nalazima, doprinijelo jačini udara.

Dio kuće je zapečaćen kako bi se utvrdilo postoji li eventualna odgovornost ili nepravilnosti u električnim instalacijama, a sudski vještak Luka Tajana obavio je obdukciju po nalogu pravosudnih organa u mrtvačnici bolnice u Kazaleu.

Tragedija potresla zajednicu

Ova tragedija potresla je lokalnu zajednicu, a oglasila se i gradonačelnica Mote de Kontija Emanuela Kvirći.

- Kuća se nalazi u perifernom području, okružena historijskim kućama i drugim porodicama iz iste bosanske zajednice. Cijela porodica stigla je prije tri mjeseca i još ih nismo stigli dobro upoznati, ali uprkos tome, zajednica saosjeća s bolom ove porodice. Pred ovolikom tragedijom riječi gube smisao. Mladi život prekinut je prerano, a bol slama srce i duboko nas pogađa kao ljude, prije nego kao predstavnike institucija - rekla je ona.

Nakon okončanja svih birokratskih i pravosudnih procedura, tijelo djevojčice bit će vraćeno u Bosnu i Hercegovinu, gdje će biti obavljena sahrana.