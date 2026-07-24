Tramp će Kanadi uvesti carine zbog dima od šumskih požara

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Američke Države uvesti carine Kanadi kao odgovor na dim iz šumskih požara koji se proširio na američki teritorij. Administracija u Vašingtonu ovu mjeru predstavlja kao odgovor na zagađenje zraka koje je pogodilo pojedine dijelove SAD-a, piše Reuters.

Ova najava dolazi nakon što je gust dim iz požara u Kanadi posljednjih sedmica stigao do velikih gradova na sjeveroistoku SAD-a. Prošle sedmice dim se proširio i iznad glavnog grada Vašingtona, gdje je značajno smanjio kvalitet zraka i vidljivost oko važnih lokacija, uključujući Kapitol i Vašingtonov spomenik.

Tramp optužio Kanadu za nemar

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je na svojoj platformi Truth Social optužio Kanadu za "namjerni nemar" i loše održavanje šuma, poručivši da su Sjedinjene Američke Države "nepotrebno preplavljene prljavim, zagađenim i nezdravim zrakom".

Istakao je i da su zbog zagađenja zraka brojne kompanije bile primorane zatvoriti pogone, posebno u saveznoj državi Mičigen, uključujući i fabrike automobila. Izvor gustog dima su stotine velikih šumskih požara koji haraju kanadskim pokrajinama Ontario i Kvebek.

Dim prekrio američke gradove

Zračne struje prenijele su velike količine opasnih čestica iznad američkih gradova, zbog čega su Čikago, Detroit, Vašington i Njujork posljednjih dana bili među gradovima s najlošijom kvalitetom zraka u svijetu. U Vašingtonu je zbog toga bio aktiviran i ljubičasti alarm koji označava izuzetno opasno zagađenje zraka.

Gusta siva izmaglica prekrila je Linkolnov memorijal i Vašingtonov spomenik, a vlasti su pozvale veliki broj građana da izbjegavaju boravak na otvorenom.

Kanadski premijer Mark Karni odbacio je optužbe o nemaru i poručio da su šumski požari posljedica klimatskih promjena, za koje odgovornost snose sve države, uključujući i Sjedinjene Američke Države.