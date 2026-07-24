Sadik Kan poručio da Netanjahu nije dobrodošao u Londonu: Tražio bi njegovo hapšenje

Gradonačelnik Londona Sadik Kan izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije dobrodošao u britanskoj prijestonici te da bi od vlade Velike Britanije tražio provođenje naloga za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud (MKS).

Kan je u intervjuu za Channel 4 News rekao da nema iste ovlasti kao gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani, ali da smatra kako se u Gazi čini genocid te da je izraelski premijer odgovoran.

- Ali vjerujem da se u Gazi čini genocid. Mislim da je Netanjahu odgovoran - kazao je.

Govoreći o mogućoj posjeti Londonu, Kan je naveo da Netanjahu trenutno ne dolazi u grad, ali da bi, ukoliko bi se to promijenilo, tražio od britanske vlade da provede zakon.

- Ljudi koji čine genocid nisu dobrodošli u Londonu - rekao je Kan.

Podsjeća se da su Netanjahu i bivši izraelski ministar odbrane Joav Galant u novembru 2024. godine dobili naloge za hapšenje zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, navodno počinjene u Gazi od oktobra 2023. godine.

To je bio prvi slučaj u 24-godišnjoj historiji suda da su izdati nalozi za hapšenje visokih zvaničnika država bliskih zapadnim saveznicima.

Sličan stav ranije ove sedmice iznio je i Zoran Mamdani, gradonačelnik Njujorka, koji je rekao da nema pravne ovlasti da provede nalog, ali da bi pozvao američku saveznu vladu da to učini. Netanjahu bi, prema navodima, u septembru trebao putovati u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Prema Rimskom statutu, svih 125 država potpisnica, uključujući članice Evropske unije i Veliku Britaniju, imaju pravnu obavezu da uhapse Netanjahua i Galanta i izruče ih sudu.

Ipak, sud nema vlastite mehanizme izvršenja, a suđenje ne može početi u odsustvu optuženih.