Profesorica bila na bolovanju 17 godina i dobila milion eura, sada tuži školu jer ju je penzionisala

Profesorica stručne škole u Njemačkoj, koja je 17 godina bila na plaćenom bolovanju i za to vrijeme primila oko milion eura iz državnog budžeta, tužila je školu jer želi povratak na radno mjesto i nastavak isplate pune plate.

Šezdesetdvogodišnja profesorica iz Vesela od 2009. godine nije ulazila u prostorije škole, već je redovno dostavljala doznake i ljekarska uvjerenja, dok joj je plata svakog mjeseca uredno uplaćivana.

Slučaj je dobio novi razvoj nakon dolaska novog direktora škole, koji je pokrenuo internu istragu. Utvrđeno je da tokom svih 17 godina niko od nadležnih nije zatražio da profesorica ode na pregled kod službenog ljekara ili komisije.

Škola ju je krajem maja ove godine konačno penzionisala, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti i zahtjeve da vrati novac koji je primila tokom dugogodišnjeg odsustva.

- Ako se dokaže da je prijavljivala bolovanje, iako u stvarnosti nije bila bolesna, mogla bi izgubiti pravo na platu i to retroaktivno, za sve dane odsustva. To je pravno izvodivo - rekao je advokat specijaliziran za upravno pravo Robert Hotstegs.

Dok je bila na bolovanju, radila drugi posao

Umjesto da prihvati odlazak u penziju, profesorica je podnijela tužbu, ali se u slučaj uključilo i državno tužilaštvo. Protiv nje je pokrenuta istraga zbog sumnje da je tokom višegodišnjeg bolovanja obavljala drugi posao.

- Postoje ozbiljne indicije da je u tom periodu radila kao nadriljekarka, odnosno praktičarka prirodne medicine - potvrdio je portparol Državnog tužilaštva u Duisburgu Feliks Bahman.

Lokalni mediji u Njemačkoj objavili su da je profesorica tokom bolovanja osnovala i vlastitu privatnu firmu u sektoru zdravstva.

Otvorena rasprava o privilegijama službenika

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju njemačke javnosti i ponovo otvorio pitanje statusa prosvjetnih radnika, koji u toj zemlji imaju status državnih službenika.

Taj status donosi određene privilegije, među kojima je i mogućnost dugotrajnog bolovanja uz punu platu, ali istovremeno podrazumijeva i stroga pravila profesionalnog ponašanja.

Nakon što gotovo dvije decenije nije kročila u učionicu, profesorica se sada suočava ne samo s mogućim disciplinskim postupkom i gubitkom novca, već i s ozbiljnim pravnim posljedicama, piše portal 24ur.