Širi se rat na Bliskom istoku: Bahrein, Kuvajt i UAE izveli napade na Iran

Bahrein i Kuvajt početkom ovog mjeseca tajno su poslali borbene avione koji su izveli napade na vojne ciljeve unutar Irana, što predstavlja prve poznate direktne napade ove dvije zaljevske države na Teheran.
List Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate s događajima, objavio je da su u napadima pogođena skladišta dronova i raketa, kao i drugi vojni objekti.
Ova tajna operacija uslijedila je nakon višesedmičnih iranskih napada na Bahrein i Kuvajt, u kojima se nalaze vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, prenio je New York Post.
Prema navodima Wall Street Journala, zvaničnici tih zemalja zaključili su da više ne mogu dozvoliti Teheranu da nastavi napade bez vojnog odgovora.
Navodi se i da su Ujedinjeni Arapski Emirati imali ulogu u operaciji, pružajući obavještajne podatke o mogućim metama i zračnu podršku za odbranu. To ukazuje na sve intenzivniju sigurnosnu saradnju zaljevskih arapskih država usmjerenu protiv Irana.
Uprkos navodnoj vojnoj pomoći, Ujedinjeni Arapski Emirati su u javnom saopćenju, koje citira Wall Street Journal, pozvali na smirivanje tenzija u regiji.
Portparoli vlada Bahreina i Kuvajta nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.