Širi se rat na Bliskom istoku: Bahrein, Kuvajt i UAE izveli napade na Iran

Bahrein i Kuvajt početkom ovog mjeseca tajno su poslali borbene avione koji su izveli napade na vojne ciljeve unutar Irana, što predstavlja prve poznate direktne napade ove dvije zaljevske države na Teheran.

List Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate s događajima, objavio je da su u napadima pogođena skladišta dronova i raketa, kao i drugi vojni objekti.

Ova tajna operacija uslijedila je nakon višesedmičnih iranskih napada na Bahrein i Kuvajt, u kojima se nalaze vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, prenio je New York Post.