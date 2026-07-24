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UPOZORENJE

Zelenski: Rusija priprema novi masovni raketni napad

Zelenski je u večernjem obraćanju u petak pozvao građane da prate upozorenja o zračnoj opasnosti i budu oprezni

Volodimir Zelenski. Screenshot X

M. Až.

prije 4 sata 39 minuta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki raketni napad koji bi, prema obavještajnim podacima, mogao biti izveden u narednih 48 sati.

Zelenski je u večernjem obraćanju u petak pozvao građane da prate upozorenja o zračnoj opasnosti i budu oprezni, prenosi Ukrainska pravda.

- Naši obavještajni podaci, kao i informacije koje dobijamo od partnera, potvrđuju da su Rusi pripremili rakete za novi masovni napad. On bi se mogao dogoditi već danas, a prema preliminarnim informacijama moguć je u narednih 48 sati. Molim vas, čuvajte se i pratite upozorenja za zračnu opasnost - rekao je Zelenski.

Nova mobilizacija na jesen

Ukrajinski predsjednik naveo je i da, prema informacijama obavještajnih službi, Rusija za jesen priprema novi val mobilizacije.

Objasnio je da je Moskvi potrebno dodatno ljudstvo za planirano intenziviranje vojnih operacija.

- Rusi na bojištu trenutno gube više vojnika nego što ih uspijevaju mobilizirati, ali Putin ipak planira pojačati napade i proširiti ovaj rat. Potrebni su mu novi Rusi koje će slati u juriše. Moramo se unaprijed braniti od toga na svim nivoima: na frontu, dalekometnim sankcijama, udarima srednjeg dometa, diplomatijom i, naravno, saradnjom sa svima koji mogu podržati život i približiti mir - izjavio je ukrajinski predsjednik.

Napad na Kijevsku oblast

Upozorenje Zelenskog uslijedilo je nakon ruskog raketnog napada u petak.

Ukrajinska ratna avijacija u 11:25 sati objavilo je upozorenje na opasnost od balističkog oružja koje je dolazilo sa sjevera. Nakon toga zabilježeni su brzi zračni ciljevi prema Kijevskoj oblasti i glavnom gradu.

Protuzračna odbrana presrela je jednu rusku balističku raketu, dok su dvije pogodile područje Kijevske oblasti.

Prema naknadnim informacijama, pogođen je poligon na kojem se održavao susret proizvođača oružja. Do 15 sati potvrđeno je da je u napadu poginulo 10 osoba, dok je oko stotinu ljudi povrijeđeno. Vlasti su pokrenule dva krivična postupka.

Prioritet rakete za sistem Patriot

Zelenski je ponovo istakao da je nabavka raketa za sistem Patriot apsolutni prioritet Ukrajine.

Naglasio je da su to jedini sistemi koji mogu presretati ruske balističke projektile.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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