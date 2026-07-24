Zelenski: Rusija priprema novi masovni raketni napad

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki raketni napad koji bi, prema obavještajnim podacima, mogao biti izveden u narednih 48 sati.

Zelenski je u večernjem obraćanju u petak pozvao građane da prate upozorenja o zračnoj opasnosti i budu oprezni, prenosi Ukrainska pravda.

- Naši obavještajni podaci, kao i informacije koje dobijamo od partnera, potvrđuju da su Rusi pripremili rakete za novi masovni napad. On bi se mogao dogoditi već danas, a prema preliminarnim informacijama moguć je u narednih 48 sati. Molim vas, čuvajte se i pratite upozorenja za zračnu opasnost - rekao je Zelenski.

Nova mobilizacija na jesen

Ukrajinski predsjednik naveo je i da, prema informacijama obavještajnih službi, Rusija za jesen priprema novi val mobilizacije.

Objasnio je da je Moskvi potrebno dodatno ljudstvo za planirano intenziviranje vojnih operacija.

- Rusi na bojištu trenutno gube više vojnika nego što ih uspijevaju mobilizirati, ali Putin ipak planira pojačati napade i proširiti ovaj rat. Potrebni su mu novi Rusi koje će slati u juriše. Moramo se unaprijed braniti od toga na svim nivoima: na frontu, dalekometnim sankcijama, udarima srednjeg dometa, diplomatijom i, naravno, saradnjom sa svima koji mogu podržati život i približiti mir - izjavio je ukrajinski predsjednik.

Napad na Kijevsku oblast

Upozorenje Zelenskog uslijedilo je nakon ruskog raketnog napada u petak.

Ukrajinska ratna avijacija u 11:25 sati objavilo je upozorenje na opasnost od balističkog oružja koje je dolazilo sa sjevera. Nakon toga zabilježeni su brzi zračni ciljevi prema Kijevskoj oblasti i glavnom gradu.