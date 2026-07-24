Video / Veliki požari izvan kontrole u Francuskoj i Španiji, evakuirano 135.000 ljudi

Veliki šumski požari koji nekontrolirano haraju jugozapadom Francuske i dijelovima Španije primorali su oko 135.000 ljudi da napuste svoje domove. U francuskim regijama Gironde i Landes evakuirano je 110.000 stanovnika, dok je u Španiji svoje domove moralo napustiti još 25.000 ljudi. Najveći broj evakuacija u Španiji zabilježen je na području zapadno od Madrida, gdje je za više od 20.000 stanovnika uvedena posebna mjera zbog opasnosti od požara, prenosi BBC. Vatra neviđenih razmjera Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez izjavio je za televiziju TF1 da je u zemlji do sada evakuirano 110.000 ljudi, dok je vatra uništila više od 14.000 hektara površine.

- Nikada nismo vidjeli požar ovakvih razmjera - rekao je Nunjez, dodajući da je povrijeđeno oko 50 vatrogasaca. Istakao je da su vatrogasci iscrpljeni te da će im u pomoć stići vojska kako bi se izborili s, kako je kazao, "potpuno neviđenom situacijom". Požar je opisao kao samoodrživ i nepredvidiv jer stalno mijenja pravac kretanja. Trenutno se širi prema istoku, u pravcu šireg područja Bordoa, zbog čega je lokalni aerodrom zatvoren. Filip de Gonevil, gradonačelnik Lège-Cap-Ferreta, jednog od najteže pogođenih područja, opisao je situaciju kao "najgori mogući scenarij". On je novinarima rekao da se regija već mjesec i po suočava s ekstremnim vremenskim uslovima, bez kiše i s temperaturama iznad prosjeka. - Ovo je nečuveno. Ni mi ni vatrogasci nikada nismo vidjeli ništa slično - izjavio je. Potvrdio je da su napravljena dva protupožarna pojasa kako bi se spriječilo dalje širenje vatre te da se "odbrambene linije zasad drže". Cijeli poluotok Cap Ferret evakuiran je kopnenim i morskim putem. Stanovnici pokušavaju spasiti domove Dok vlasti organiziraju borbu protiv vatrene stihije, pojedini stanovnici pokušavaju sami pomoći u zaštiti svojih domova. Ludovik Pole, bivši vatrogasac iz Cap Ferreta, opisao je kako je s mještanima pokušavao spasiti kuće. - Cijelu noć nismo vidjeli nijedan kamion, osim jednog koji je stigao jako kasno. Morao sam insistirati da dođu. S tom četvoricom vatrogasaca, mojim sinom i sa mnom, uspjeli smo spasiti četiri kuće - rekao je za Reuters. Među evakuiranima je i veliki broj turista. Olivia Žara (44) evakuirana je s porodicom iz kampa u Lège-Cap-Ferretu. - Kćerku su probudile sirene. Prvo smo to zanemarili i mislili da ima noćnu moru, ali onda smo shvatili šta se događa. Svi su panično pakovali stvari. S poluotoka vodi samo jedna cesta i svi su pokušavali otići što prije", ispričala je. Dejvid Morton (53) iz Gloucestershirea bio je na odmoru s porodicom u mjestu Petit Piquey kada ih je u tri sata ujutro probudio alarm. - Dok smo se vozili, u daljini smo vidjeli nekoliko požara. Drugačije je nego na televiziji... vidjeti vatru koja gori izvan svake kontrole uprkos stotinama vatrogasaca koji pokušavaju pomoći - rekao je za BBC. Dramatično stanje i u Španiji Slična situacija vlada i u Španiji. Predsjednica madridske regije Isabel Diaz Ajuso izjavila je da su požari u blizini glavnog grada među najgorima u historiji.