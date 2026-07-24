Video / Veliki požari izvan kontrole u Francuskoj i Španiji, evakuirano 135.000 ljudi

Veliki šumski požari koji nekontrolirano haraju jugozapadom Francuske i dijelovima Španije primorali su oko 135.000 ljudi da napuste svoje domove. U francuskim regijama Gironde i Landes evakuirano je 110.000 stanovnika, dok je u Španiji svoje domove moralo napustiti još 25.000 ljudi.
Najveći broj evakuacija u Španiji zabilježen je na području zapadno od Madrida, gdje je za više od 20.000 stanovnika uvedena posebna mjera zbog opasnosti od požara, prenosi BBC.
Vatra neviđenih razmjera
Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez izjavio je za televiziju TF1 da je u zemlji do sada evakuirano 110.000 ljudi, dok je vatra uništila više od 14.000 hektara površine.
- Nikada nismo vidjeli požar ovakvih razmjera - rekao je Nunjez, dodajući da je povrijeđeno oko 50 vatrogasaca.
Istakao je da su vatrogasci iscrpljeni te da će im u pomoć stići vojska kako bi se izborili s, kako je kazao, "potpuno neviđenom situacijom".
Požar je opisao kao samoodrživ i nepredvidiv jer stalno mijenja pravac kretanja. Trenutno se širi prema istoku, u pravcu šireg područja Bordoa, zbog čega je lokalni aerodrom zatvoren.
Filip de Gonevil, gradonačelnik Lège-Cap-Ferreta, jednog od najteže pogođenih područja, opisao je situaciju kao "najgori mogući scenarij".
On je novinarima rekao da se regija već mjesec i po suočava s ekstremnim vremenskim uslovima, bez kiše i s temperaturama iznad prosjeka.
- Ovo je nečuveno. Ni mi ni vatrogasci nikada nismo vidjeli ništa slično - izjavio je.
Potvrdio je da su napravljena dva protupožarna pojasa kako bi se spriječilo dalje širenje vatre te da se "odbrambene linije zasad drže". Cijeli poluotok Cap Ferret evakuiran je kopnenim i morskim putem.
Stanovnici pokušavaju spasiti domove
Dok vlasti organiziraju borbu protiv vatrene stihije, pojedini stanovnici pokušavaju sami pomoći u zaštiti svojih domova.
Ludovik Pole, bivši vatrogasac iz Cap Ferreta, opisao je kako je s mještanima pokušavao spasiti kuće.
- Cijelu noć nismo vidjeli nijedan kamion, osim jednog koji je stigao jako kasno. Morao sam insistirati da dođu. S tom četvoricom vatrogasaca, mojim sinom i sa mnom, uspjeli smo spasiti četiri kuće - rekao je za Reuters.
Među evakuiranima je i veliki broj turista. Olivia Žara (44) evakuirana je s porodicom iz kampa u Lège-Cap-Ferretu.
- Kćerku su probudile sirene. Prvo smo to zanemarili i mislili da ima noćnu moru, ali onda smo shvatili šta se događa.
Svi su panično pakovali stvari. S poluotoka vodi samo jedna cesta i svi su pokušavali otići što prije", ispričala je.
Dejvid Morton (53) iz Gloucestershirea bio je na odmoru s porodicom u mjestu Petit Piquey kada ih je u tri sata ujutro probudio alarm.
- Dok smo se vozili, u daljini smo vidjeli nekoliko požara. Drugačije je nego na televiziji... vidjeti vatru koja gori izvan svake kontrole uprkos stotinama vatrogasaca koji pokušavaju pomoći - rekao je za BBC.
Dramatično stanje i u Španiji
Slična situacija vlada i u Španiji. Predsjednica madridske regije Isabel Diaz Ajuso izjavila je da su požari u blizini glavnog grada među najgorima u historiji.
- Ovo je najgori požar u historiji regije - rekla je Ajuso, opisujući situaciju kao "savršenu oluju" zbog visokih temperatura, stalnog vjetra i spajanja više požarišta.
- Situacija je potpuno neuobičajena i katastrofalna - dodala je, naglašavajući da je prioritet spašavanje života.
Karols Novilo, šef regionalne službe za hitne situacije, potvrdio je da je požar koji se približava općinama Robledo de Chavela i Fresnedillas de la Oliva "izvan kapaciteta" vatrogasaca i da ga više nije moguće ugasiti.
- Vatru na tom području nije moguće direktno napasti, pa se primjenjuju odbrambene mjere - rekao je Novilo.
Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poručio je da vlasti čine sve kako bi spriječile spajanje požara kod Ávile s onima u Madridu.
Zbog dima, regionalna vlada Madrida upozorila je stanovnike na lošu kvalitetu zraka i savjetovala im da zatvore prozore i izbjegavaju izlazak napolje ako nije neophodno.
Među evakuiranima je i 86-godišnji Ekologi Kabrera.
- Ako ne pobjegneš, ako mu se pokušaš suprotstaviti, vatra te proguta - rekao je za AFP.
Prisjetio se da su vatrogasci prolazili kroz njegovo naselje Aldea del Fresno i naredili stanovnicima da odmah napuste područje.
- Stigli su i rekli svima da izlaze. Nikada u životu nisam doživio ništa slično - ispričao je.
Prognoze ne idu u prilog vatrogascima
Vremenska prognoza za naredne dane ne donosi mnogo optimizma. Iako je u pojedinim dijelovima francuske regije Gironde pala kiša, padavine su bile neravnomjerno raspoređene.
Vjetrovi često mijenjaju pravac i teško ih je predvidjeti, dok su višemjesečna suša i visoke temperature stvorile izuzetno opasne uslove.
Slabi istočni vjetrovi koji su donosili suh zrak ustupaju mjesto jačim zapadnim i sjeverozapadnim vjetrovima s Atlantika. Oni donose vlažniji zrak, ali bi zbog udara do 50 kilometara na sat mogli dodatno raspirivati vatru.
Novi talasi kiše mogući su tokom vikenda, ali nisu sigurni. Prema prognozama, naredne sedmice ponovo se očekuje uglavnom suho vrijeme uz rast temperatura.
Stručnjaci upozoravaju da bi najteži period tek mogao uslijediti.