Zelenski ide Trampu s novim paketom prijedloga za mir

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države usklađuju novi paket mirovnih prijedloga koji bi trebao biti predstavljen Moskvi, navodi Kyiv Independent pozivajući se na ukrajinske i američke zvaničnike.

Cilj inicijative je iskoristiti promjene na ratištu i pokušati potaknuti Rusiju na pregovore. Prema ukrajinskim zvaničnicima, prijedlozi bi trebali odražavati nove "realnosti na terenu" nakon višemjesečnih promjena u dinamici rata.

Djelimično primirje

Jedan američki zvaničnik rekao je da Bijela kuća vjeruje kako bi Kremlj sada mogao biti spremniji prihvatiti barem djelimično primirje u zraku, posebno zbog toga što Ukrajina širi napade unutar Rusije.

Prema toj procjeni, obje strane imale bi interes za takav dogovor. Ukrajina se suočava s nedostatkom presretača za sisteme Patriot, koji su ključni za obaranje ruskih balističkih projektila, dok je Rusija sve izloženija ukrajinskim napadima dugog dometa.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala udare na rusku logistiku, vojnu infrastrukturu i strateške ciljeve duboko na teritoriji Rusije. Istovremeno, Rusija je nastavila intenzivne raketne napade i napade dronovima na ukrajinske gradove, uključujući česte udare na civilnu infrastrukturu u Kijevu.

Razgovor s Trampovim izaslanicima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je razgovarao sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa koji vode napore Washingtona za postizanje dogovora između Ukrajine i Rusije.

Prema izvoru upoznatom s razgovorom, nisu izneseni detaljni prijedlozi. Vitkof i Kušner prenijeli su Zelenskom da Bijela kuća priprema izmijenjeni okvir za pregovore.

Sljedeći korak trebao bi biti usaglašavanje stavova s Kijevom prije nego što prijedlozi budu predstavljeni Moskvi. Vitkof i Kušner zasad nemaju planiran odlazak u Kijev, ali bi krajem jula ili početkom augusta trebali otputovati u Rusiju nakon dogovora s ukrajinskom stranom.

Moguć susret Trampa i Zelenskog

Nova diplomatska inicijativa trebala bi biti intenzivirana početkom naredne sedmice. Zelenski i Tramp pripremaju susret na kojem bi razgovarali o narednoj fazi mirovnog procesa.

Kyiv Post navodi da Zelenski razmatra odlazak u Vašington krajem jula, što bi moglo uključivati prisustvo sahrani američkog senatora Lindzija Grejema i bilateralni sastanak s Trampom.

New York Post objavio je da bi Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanjahu također trebali doputovati u Vašington na Grejemovu sahranu, gdje se očekuju i diplomatski razgovori s Trampom.

Jedna od tema razgovora trebala bi biti novi pokušaj organiziranja direktnog susreta Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kijev sumnja u spremnost Moskve

Zelenski tvrdi da samo Putin ima ovlasti okončati ruski rat protiv Ukrajine. Međutim, dosadašnji pokušaji organiziranja sastanka nisu uspjeli jer Kremlj odbija susret u neutralnoj zemlji i insistira da Zelenski dođe u Rusiju, što Kijev smatra načinom izbjegavanja stvarnih pregovora.

Kremlj tvrdi da je i dalje otvoren za pregovore. Glasnogovornik Dmitrij Peskov ranije je rekao da Moskva ne očekuje skoro obnavljanje pregovora, ali da ostaje otvorena za taj proces.

Ukrajinski zvaničnici, ipak, ostaju skeptični prema namjerama Moskve i smatraju da bi realniji prvi korak moglo biti zračno primirje, čak i ako bi se borbe na kopnu nastavile.