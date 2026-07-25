Alarm iz Kijeva: Zelenski tvrdi da Rusija priprema veliki udar u naredna dva dana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi Rusija u naredna dva dana mogla izvesti novi veliki raketni napad na Ukrajinu te pozvao građane da ozbiljno shvate sva upozorenja na zračnu opasnost i pridržavaju se sigurnosnih mjera.

Upozorenje građanima

U večernjem obraćanju javnosti Zelenski je kazao da ukrajinske obavještajne službe, u saradnji s međunarodnim partnerima, raspolažu informacijama da je Moskva već pripremila projektile za novi napad.

Na osnovu podataka naših obavještajnih službi i partnera znamo da su Rusi pripremili rakete za novi masovni udar. Preliminarne informacije ukazuju da bi se napad mogao dogoditi u narednih 48 sati. Molim sve građane da budu oprezni i prate upozorenja o zračnim napadima - rekao je Zelenski.

Govoreći o daljnjem toku rata, ukrajinski predsjednik je naveo da obavještajni podaci ukazuju i na to da Rusija planira novi val mobilizacije tokom jeseni.

Istakao je da ruske snage trenutno na frontu trpe veće gubitke nego što uspijevaju regrutovati novih vojnika, ali da predsjednik Rusije Vladimir Putin, uprkos tome, namjerava pojačati ofanzive i proširiti rat.

Potrebno mu je više ljudi za nove napade. Zbog toga moramo djelovati na svim nivoima – na frontu, kroz sankcije, udare na vojne ciljeve, diplomatske aktivnosti i saradnju sa svim partnerima koji mogu pomoći da se sačuvaju životi i ubrza dolazak mira - poručio je Zelenski.

Blistički projektili

Upozorenje dolazi nakon što su ukrajinske Zračne snage ranije tokom dana saopćile da je iz pravca sjevera otkrivena prijetnja balističkim projektilima usmjerenim prema Kijevu i Kijevskoj oblasti.

Prema dostupnim informacijama, protuzračna odbrana oborila je jednu balističku raketu, dok su dvije pogodile ciljeve u Kijevskoj oblasti. Naknadno je potvrđeno da je meta napada bio vojni poligon za obuku, gdje se u tom trenutku održavao događaj na kojem su učestvovali proizvođači naoružanja.