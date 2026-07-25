Panika u Pentagonu: Suočen s budžetskom krizom zbog troškova rata u Iranu

Američko ministarstvo odbrane suočava se s ozbiljnim budžetskim problemima zbog visokih troškova rata u Iranu, a pojedini fondovi mogli bi biti iscrpljeni već u narednim sedmicama, piše "Washington Post" pozivajući se na sadašnje i bivše američke zvaničnike.

Zbog nedostatka novca Pentagon je već primoran ograničiti vojne vježbe, obuku i održavanje opreme, što bi moglo utjecati na borbenu spremnost američke vojske. Nakon pogibije četiri američka vojnika i nastavka sukoba, Bijela kuća od Kongresa traži dodatnih 67 milijardi dolara za finansiranje vojnih operacija, ali političke nesuglasice usporavaju donošenje odluke.

Kako bi pokrio hitne potrebe, Pentagon je zatražio prenamjenu 4,3 milijarde dolara iz fondova namijenjenih obuci i nabavci naoružanja. Iako iz Bijele kuće tvrde da je rat do sada koštao oko 30 milijardi dolara, analitičari smatraju da su stvarni troškovi znatno veći jer u procjenu nisu uključena oštećenja američkih baza na Bliskom istoku.

Prema navodima lista, u Pentagonu raste zabrinutost zbog smanjenih zaliha preciznog naoružanja, iako ministar odbrane Pete Hegseth javno tvrdi da su zalihe dovoljne.

Rat, koji je počeo krajem februara uz očekivanja da će kratko trajati, i dalje traje, a zatvaranje Hormuškog moreuza dodatno je uzdrmalo svjetsku ekonomiju. Istovremeno, podrška javnosti opada - prema anketi "Washington Posta" i "Ipsosa", čak 68 posto Amerikanaca protivi se nastavku rata, dok ga podržava 28 posto ispitanika.