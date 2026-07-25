Saudijska Arabija napala Jemen nakon novih incidenata u Crvenom moru

Saudijska Arabija izvela je u petak zračne napade na jemensku provinciju Hodeida, koja je pod kontrolom pokreta Huti, javili su mediji povezani s tom grupom.

Mete napada

Prema navodima televizije Al-Masirah, mete napada bili su objekti telekomunikacija i ostrvo Kamaran, dok za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je saudijski teretni brod NCC MASA pretrpio manja oštećenja tokom plovidbe Crvenim morem. Saudijske vlasti saopćile su da je brod sigurno nastavio putovanje.

Dan ranije Huti su preuzeli odgovornost za napade na još dva saudijska broda, navodeći da su koristili balističke i krstareće rakete te bespilotne letjelice. Grupa je prethodno proglasila pomorsku blokadu saudijskih brodova u području strateški važnog tjesnaca Bab al-Mandab i upozorila da bi brodovi koji posluju sa saudijskim lukama mogli postati legitimne vojne mete.

Optužbe Huta

Saudijska Arabija odbacuje optužbe Huta, ističući da jemenske luke i dalje primaju humanitarnu pomoć i robu te da se postojeće mjere provode isključivo radi sprečavanja krijumčarenja oružja u skladu s restrikcijama Ujedinjenih nacija.

Koalicija predvođena Rijadom saopćila je da je pojačala sigurnosne mjere za brodove koji prolaze kroz Bab al-Mandab i poručila da će odlučno odgovoriti na svaku prijetnju pomorskom saobraćaju. U međuvremenu, Huti su pojasnili da njihove mjere nisu usmjerene na sva plovila, već isključivo na brodove povezane sa Saudijskom Arabijom.