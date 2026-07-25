Trampova neugodna večer pred novinarima: Šale nisu prošle, a nagrada pripala tekstu o Epstinu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) održao je govor na odgođenoj Večeri dopisnika iz Bijele kuće (WHCA), pred nekoliko stotina novinara u hotelu Waldorf Astoria u Vašingtonu (Washingtonu). Njegov nastup obilježile su neugodne tišine nakon šala koje nisu naišle na dobar prijem publike, ponovljene kritike na račun medija, ali i pojačane sigurnosne mjere nakon nedavnog incidenta.

Trampov govor

Iako je pokušao zadržati opušten ton, govor koji je trajao duže od sat vremena mnogi su ocijenili kao ponavljanje ranijih poruka, uz brojne pritužbe na račun medija i političkih protivnika.

Tramp je tokom obraćanja ponovo koristio poznate izraze poput "lažne vijesti" (fake news), a među metama njegovih kritika ponovo se našao i bivši predsjednik Džo Bajden (Joe Biden). Više puta je optužio novinare u sali za takozvani "Sindrom deranžiranosti Trampom".

Čak je i sam predsjednik tokom govora mogao primijetiti da mnoge njegove šale nisu naišle na očekivanu reakciju publike.

Ipak, jedna dosjetka uspjela je izazvati smijeh među prisutnima, a odnosila se na ministra zdravstva Roberta F. Kenedija mlađeg (Robert F. Kennedy Jr.). Govoreći o govedini koja je poslužena tokom večere, Tramp je rekao da je meso "veoma posebno".

- Bobi Kenedi je ovdje s nama. On je lično pregazio ovu kravu svojim automobilom - našalio se Tramp, aludirajući na ranije kontroverze vezane za Kenedijeve priče o životinjama stradalim na putu.

Iako je do američkih izbora na polovini mandata ostalo 102 dana, Tramp taj prostor nije iskoristio za promociju republikanskih kandidata, već se uglavnom fokusirao na lične obračune i kritike svojih protivnika.

Neugodan trenutak

Napet odnos između Trampa i dijela američkih medija, posebno onih poput CNN- a i The New York Timesa, dodatno je došao do izražaja tokom dodjele nagrada.

Jedan od najneugodnijih trenutaka dogodio se kada je ekipa novinara lista Wall Street Journal dobila priznanje za tekst o navodnom vulgarnom pismu koje je Tramp napisao finansijeru Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein) za njegov 50. rođendan.

Predsjednik je tom prilikom morao izaći na pozornicu i rukovati se s dobitnicima nagrade.

- Ovo nije bila laka večer - rekao je Tramp komentarišući taj trenutak. Ipak, pokušao je ublažiti ton, kazavši da "poštuje većinu novinara", nakon čega se našalio:

- Sumnjam da su neki od vas sretni što je naša prošla večera prekinuta... Planirao sam se obrušiti na vas - našalio se Tramp.