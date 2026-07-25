Ilon Mask ponovo izazvao polemike: Tvrdi da bi Veliku Britaniju mogao pogoditi "građanski sukob" zbog muslimana

Milijarder i vlasnik društvene mreže X Ilon Mask (Elon Musk) ponovo je izazvao brojne reakcije svojim komentarima o migracijama u Velikoj Britaniji. U razgovoru s glavnom urednicom časopisa "The Economist" Zeni Minton Bediz (Zanny Minton Beddoes) rekao je da bi, prema trenutnim trendovima, u toj zemlji mogao uslijediti ozbiljan društveni obračun.

Na pitanje da li je protiv muslimana, Mask je odgovorio da se protivi dolasku ljudi koji, kako tvrdi, imaju stavove suprotne vrijednostima zapadnog društva. Posebno je istakao pitanja kriminala, zakona i integracije migranata.

Kada je upitan o ranijim izjavama u kojima je spominjao mogućnost građanskog rata u Velikoj Britaniji, Mask je kazao da je to "prema trenutnom trendu". Novinarka mu je uzvratila da takve tvrdnje ne odgovaraju stvarnim podacima, navodeći da je London sigurniji grad od mnogih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mask se posljednjih godina često oglašava o temi migracija i evropske politike, a njegove objave na društvenoj mreži X izazivale su kritike zbog optužbi da šire antimigrantske i polarizirajuće poruke.



