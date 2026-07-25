Više od 220.000 ljudi bježi pred vatrom: Francuska i Španija u borbi sa nezapamćenim požarima

Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 stanovnika na području u blizini Bordoa (Bordeaux), čime je broj ljudi koji su morali napustiti svoje domove zbog velikih šumskih požara u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.

U jugozapadnom dijelu Francuske, u regijama Žirond (Gironde) i Land (Landes), evakuisano je oko 200.000 ljudi. Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) zbog ozbiljnosti situacije angažovao je i vojsku kako bi pomogla u gašenju požara i odgovoru na krizu.

Požar u blizini Madrida

Istovremeno, veliki požar u blizini Madrida izmakao je kontroli, a španske vlasti upozorile su da vatrogasne službe više nemaju dovoljne kapacitete da ga u potpunosti obuzdaju. Tri odvojena požarišta zapadno od glavnog grada spojila su se u jedan veliki vatreni front.

Vlada Španije proglasila je vanredno stanje na državnom nivou. Zbog širenja požara, oko 25.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok je gotovo 40.000 stanovnika dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima.

Predsjednica regionalne vlade Madrida Izabel Dijaz Ajušo (Isabel Diaz Ayuso) ocijenila je da je riječ o najtežem požaru u historiji te regije.