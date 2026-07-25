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MOBILISANA I VOJSKA

Više od 220.000 ljudi bježi pred vatrom: Francuska i Španija u borbi sa nezapamćenim požarima

Vlada Španije proglasila je vanredno stanje na državnom nivou

Španija u vanrednom stanju, vojska pomaže u borbi protiv požara. AP

Z. V.

prije 58 minuta

Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 stanovnika na području u blizini Bordoa (Bordeaux), čime je broj ljudi koji su morali napustiti svoje domove zbog velikih šumskih požara u Francuskoj i Španiji premašio 220.000.

U jugozapadnom dijelu Francuske, u regijama Žirond (Gironde) i Land (Landes), evakuisano je oko 200.000 ljudi. Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) zbog ozbiljnosti situacije angažovao je i vojsku kako bi pomogla u gašenju požara i odgovoru na krizu.

Požar u blizini Madrida 

Istovremeno, veliki požar u blizini Madrida izmakao je kontroli, a španske vlasti upozorile su da vatrogasne službe više nemaju dovoljne kapacitete da ga u potpunosti obuzdaju. Tri odvojena požarišta zapadno od glavnog grada spojila su se u jedan veliki vatreni front.

Vlada Španije proglasila je vanredno stanje na državnom nivou. Zbog širenja požara, oko 25.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok je gotovo 40.000 stanovnika dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima.

Predsjednica regionalne vlade Madrida Izabel Dijaz Ajušo (Isabel Diaz Ayuso) ocijenila je da je riječ o najtežem požaru u historiji te regije.

Ekstremne temperature

Kako je navela, područje se suočava s kombinacijom ekstremnih temperatura, snažnog vjetra i spajanja više požarišta, što je stvorilo izuzetno opasne uslove.


Španski premijer Pedro Sančez (Sanchez) najavio je posjetu kriznom koordinacionom centru na pogođenom području, dok je ranije poručio da građani prolaze kroz dramatičnu situaciju i pozvao ih na maksimalan oprez.

U međuvremenu, Civilna garda uhapsila je jednu osobu, dok se protiv druge vodi istraga zbog požara u mjestu Burgohondo. Prema navodima zvaničnika, vatra je mogla biti izazvana nepažnjom prilikom korištenja teške mehanizacije u periodu kada su bile na snazi zabrane i ograničenja zbog visokog rizika od požara.

# POŽARI
# ŠPANIJA
# FRANCUSKA
# MADRID
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