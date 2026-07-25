Na suđenju objavljene poruke pjevača D4vda i 14-godišnjakinje: Tužilaštvo iznijelo teške optužbe, djevojčica ostala trudna

Na pripremnom ročištu u Los Anđelesu u slučaju protiv američkog pjevača D4vda, pravim imenom Dejvid Entoni Burk (David Anthony Burke), predstavljene su poruke između njega i 14-godišnje Selest Rivas Hernandez (Celeste Rivas Hernandez), za čiju smrt je optužen.

Seksualno zlostavljanje

Tužilaštvo tvrdi da komunikacija pokazuje da je djevojčica tokom navodne veze s pjevačem ostala trudna, te da je prije smrti prekinula trudnoću. Burk se izjasnio da nije kriv za optužbe koje ga terete za ubistvo, seksualno zlostavljanje djeteta i skrnavljenje posmrtnih ostataka.

Prema navodima tužilaca, Burk je Selest upoznao putem interneta kada je imala 11 godina, a navodno zlostavljanje počelo je kada je ona imala 13, a on 18 godina. Sudu su predstavljene poruke iz 2024. godine koje se, prema tvrdnjama tužilaštva, odnose na trudnoću i njen prekid.

Istražitelji su, kako je navedeno tokom ročišta, iz pjevačevog telefona i iCloud naloga preuzeli komunikaciju koja datira još iz 2022. godine. Na uređaju su pronađene i fotografije za koje tužilaštvo tvrdi da su povezane s periodom navodnog zlostavljanja.

Tijelo u autu

Tužilaštvo navodi i da su se Burk i Selest posvađali večer prije njene smrti, dok odbrana osporava pojedine zaključke, posebno one koji se odnose na utvrđivanje vremena smrti.

Posmrtni ostaci djevojčice pronađeni su u septembru 2025. godine u prednjem prtljažniku Burkove Tesle. Nakon toga je otkazana njegova turneja, a pjevač se povukao iz javnosti. Uhapšen je u aprilu ove godine.

Protiv njega podignuto je sedam optužbi, a sudski postupak se nastavlja.