Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BEZ DLAKE NA JEZIKU

"Kad ja odem, svi ćete bankrotirati": Tramp šokirao novinare na večeri Bijele kuće

Vaš poslovni model će biti završen, rekao je Tramp

Tramp na večeri dopisnika Bijele kuće. Platforma X

Z. V.

prije 5 minuta

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prisustvovao je večeri dopisnika Bijele kuće, koja je održana tri mjeseca nakon što je prvobitni događaj u aprilu prekinut zbog sigurnosnog incidenta ispred hotela u kojem se trebala održati.

Obraćanje Trampa

Tokom obraćanja pred novinarima, Tramp je poručio da mediji u velikoj mjeri zavise od njegove prisutnosti i političkog djelovanja.

- Kada ja odem, svi ćete bankrotirati. Vaš poslovni model će biti završen - rekao je Tramp, a potom nakratko stavio kačket s natpisom "Tramp 2028".

Ovogodišnja svečanost održana je u hotelu Waldorf Astoria Washington DC, nakon što je aprilski događaj u hotelu Washington Hilton prekinut kada je naoružani muškarac pokušao proći kroz sigurnosni punkt. Pripadnici američke Tajne službe reagovali su i zaustavili napadača.

Tramp je tokom govora u šaljivom tonu govorio o svom odnosu prema medijima, navodeći da među novinarima ima "mnogo ljudi koje voli, neke koje uopće ne voli, ali većinu poštuje".

Kazao je i da je odustao od dijela govora koji je ranije pripremio za aprilsku večeru.

- Htio sam da ih oštro napadnem, ali sam morao odustati od toga - rekao je Tramp kroz šalu.

Predsjednica Udruženja dopisnika Bijele kuće i viša dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće Veiđija Đijang (Weijia Jiang) istakla je da postoji razlika između kritike medija i pokušaja njihovog urušavanja.

- Jedno je zdravo i čini nas boljima, a drugo je upravo ono što su osnivači željeli da spriječe - poručila je Đijang.

Tokom večeri nastupio je i mađioničar Oz Perlman (Oz Pearlman), koji je pred gostima izveo nekoliko trikova, uključujući pogađanje iznosa novca koji se nalazio u novčaniku vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša (Todd Blanche).

Zbog ranijeg sigurnosnog incidenta organizatori su ove godine uveli pojačane mjere zaštite. Gosti su morali proći više sigurnosnih provjera, pokazati jedinstveni QR kod i važeći identifikacioni dokument prije ulaska u salu.

Povećan broj prijetnji 

Direktor Tajne službe Šon Kuran (Sean Curran) rekao je da se svaka lokacija na kojoj boravi predsjednik posebno procjenjuje sa sigurnosnog aspekta, dok su zvaničnici upozorili da je broj prijetnji koje zahtijevaju zaštitu Tajne službe ove godine povećan u odnosu na raniji period.

Tokom ceremonije Udruženje dopisnika odalo je priznanje pripadniku Tajne službe koji je tokom aprilskog incidenta pogođen u zaštitni prsluk, kao i osoblju hotela zbog njihove reakcije tokom napada.

Iako je tradicionalno da američki predsjednici prisustvuju večeri dopisnika Bijele kuće, ovo je bio prvi put da se Tramp obratio na ovom događaju tokom jednog od svoja dva mandata. U prvom mandatu je bojkotovao večeru i često kritikovao novinare, uključujući i mnoge koji su bili prisutni na ovogodišnjoj svečanosti.

# BIJELA KUĆA
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.