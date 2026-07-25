"Kad ja odem, svi ćete bankrotirati": Tramp šokirao novinare na večeri Bijele kuće

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prisustvovao je večeri dopisnika Bijele kuće, koja je održana tri mjeseca nakon što je prvobitni događaj u aprilu prekinut zbog sigurnosnog incidenta ispred hotela u kojem se trebala održati.

Obraćanje Trampa

Tokom obraćanja pred novinarima, Tramp je poručio da mediji u velikoj mjeri zavise od njegove prisutnosti i političkog djelovanja.

- Kada ja odem, svi ćete bankrotirati. Vaš poslovni model će biti završen - rekao je Tramp, a potom nakratko stavio kačket s natpisom "Tramp 2028".

Ovogodišnja svečanost održana je u hotelu Waldorf Astoria Washington DC, nakon što je aprilski događaj u hotelu Washington Hilton prekinut kada je naoružani muškarac pokušao proći kroz sigurnosni punkt. Pripadnici američke Tajne službe reagovali su i zaustavili napadača.

Tramp je tokom govora u šaljivom tonu govorio o svom odnosu prema medijima, navodeći da među novinarima ima "mnogo ljudi koje voli, neke koje uopće ne voli, ali većinu poštuje".

Kazao je i da je odustao od dijela govora koji je ranije pripremio za aprilsku večeru.

- Htio sam da ih oštro napadnem, ali sam morao odustati od toga - rekao je Tramp kroz šalu.

Predsjednica Udruženja dopisnika Bijele kuće i viša dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće Veiđija Đijang (Weijia Jiang) istakla je da postoji razlika između kritike medija i pokušaja njihovog urušavanja.

- Jedno je zdravo i čini nas boljima, a drugo je upravo ono što su osnivači željeli da spriječe - poručila je Đijang.