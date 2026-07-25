U želji da se dodvori američkim desničarima: Zelenski dao intervju ženi koja se naziva "ponosnim islamofobom"

Američka podrška Ukrajini posljednjih mjeseci uveliko zavisi od odnosa predsjednika SAD Donalda Trampa prema ratu, zbog čega Kijev pokušava doprijeti i do njegovih najutjecajnijih političkih saveznika. Upravo u tom kontekstu treba posmatrati intervju koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao američkoj krajnje desničarskoj aktivistici Lauri Lumer (Loomer), osobi koja je godinama bila jedan od najglasnijih kritičara Ukrajine. Intervju je emitovan na platformi Rumble, a Tramp ga je na svojoj društvenoj mreži Truth Social javno pohvalio riječima: "Very good!!!", izvještava Guardian

Zaokret u Kijevu

Sastanak je izazvao veliku pažnju jer je Lumer donedavno širila narative bliske ruskoj propagandi, nazivajući Ukrajinu državom "punom apologeta nacizma", dok je Zelenskog optuživala da je "apologeta džihadista". Nakon posjete Ukrajini, međutim, priznala je da je pogriješila ponavljajući ruske tvrdnje te poručila da je tek nakon zračnih uzbuna i obilaska ratom pogođenih područja shvatila razmjere ruske agresije. Ukrajinski zvaničnici pozdravili su njenu promjenu stava, ocijenivši da je važno da američki konzervativci iz prve ruke vide stanje u zemlji.

Istovremeno, intervju nije bio samo simboličan. Zelenski je u razgovoru govorio o nastavku vojne saradnje sa SAD-om, uključujući zajedničku proizvodnju dronova, te najavio skori sastanak s Trampom u Vašingtonu, navod Investing.com

Kontroverzna saveznica

Kako izvještava The Wall Street Journal, ono što ovaj potez čini posebno osjetljivim jeste profil same Laure Lumer. Ona se godinama javno predstavlja kao "ponosni islamofob", poznata je po zapaljivoj antiimigrantskoj retorici i otvorenim pozivima na masovne deportacije muslimana iz Sjedinjenih Američkih Država. Zbog niza kontroverznih izjava ranije joj je bio zabranjen pristup pojedinim društvenim mrežama, dok američki mediji već duže navode da ima blizak odnos s Trumpom i značajan utjecaj na dio njegove političke baze.

Upravo zato susret sa Zelenskim izazvao je podijeljene reakcije. Jedni smatraju da je riječ o pragmatičnom pokušaju pridobijanja Trumpovih pristalica u trenutku kada američka pomoć više nije bezuslovna, dok drugi upozoravaju da se na taj način daje legitimitet osobi koja je godinama širila ekstremističke i islamofobne stavove.