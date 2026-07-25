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RUŠENJE DRONOVA

Video / Nevjerovatni prizori iznad Ukrajine: Iz sovjetskog aviona puškama obaraju ruske dronove

Na jednom od snimaka vidi se strijelac na zadnjem sjedištu koji iz otvorene kabine puca na dron i uspješno ga obara

Stari avioni, dobri rezultati. Screenshot/X-OSINTtechnical

R. U.

prije 24 minute

Na društvenim mrežama pojavili su se novi spektakularni snimci koji prikazuju kako ukrajinske snage iz starih jednomotornih propelerskih aviona Jakovljev Jak-52 puškama obaraju ruske dronove Shahed. Prizori podsjećaju na zračne borbe iz Prvog i Drugog svjetskog rata, iako je riječ o savremenom sukobu u kojem bespilotne letjelice imaju ključnu ulogu.

Ratna improvizacija

Na jednom od snimaka vidi se strijelac na zadnjem sjedištu koji iz otvorene kabine puca na dron i uspješno ga obara. Drugi video prikazuje rušenje iranskog drona Shahed iznad Crnog mora u blizini Odese, također iz aviona Jak-52.

Ovakav način borbe nije novost. Još prošle godine pisao je Defense Express da su ukrajinske snage pronašle inovativan način suprotstavljanja ruskim bespilotnim letjelicama koristeći stare sovjetske školske avione. Letjelice koje su sedamdesetih godina služile za obuku pilota danas su pretvorene u jeftine i pokretne presretače dronova Shahed i Orlan, koje Rusija gotovo svakodnevno koristi u napadima.

Stari avion, nova uloga

Jak-52 izvorno je razvijen u Sovjetskom Savezu kao sportski i školski avion. Proizvodio se do 1998. godine, a izrađeno je više od 1.700 primjeraka. Zahvaljujući jednostavnoj konstrukciji, izdržljivosti i niskim troškovima održavanja, postao je popularan i izvan vojnih krugova, među aeroklubovima i privatnim vlasnicima širom Evrope i Sjeverne Amerike.

Za Ukrajinu ovaj avion danas predstavlja primjer prilagođavanja ratnim okolnostima. U situaciji kada nedostaje skupih projektila za protuzračnu odbranu, Jak-52 može preuzeti dio zadataka u presretanju sporijih bespilotnih letjelica, uz višestruko niže troškove.

Zanimljivo je da su, prema navodima ukrajinske platforme United24, i ruske snage počele koristiti modificirane avione Jak-52 i An-2 kao platforme za lansiranje FPV dronova-presretača, što pokazuje da obje strane sve češće posežu za nekonvencionalnim rješenjima u potrazi za prednošću na bojištu.

# DRONOVI
# AVIONI
# UKRAJINA
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