Video / Nevjerovatni prizori iznad Ukrajine: Iz sovjetskog aviona puškama obaraju ruske dronove

Na društvenim mrežama pojavili su se novi spektakularni snimci koji prikazuju kako ukrajinske snage iz starih jednomotornih propelerskih aviona Jakovljev Jak-52 puškama obaraju ruske dronove Shahed. Prizori podsjećaju na zračne borbe iz Prvog i Drugog svjetskog rata, iako je riječ o savremenom sukobu u kojem bespilotne letjelice imaju ključnu ulogu.

Ratna improvizacija

Na jednom od snimaka vidi se strijelac na zadnjem sjedištu koji iz otvorene kabine puca na dron i uspješno ga obara. Drugi video prikazuje rušenje iranskog drona Shahed iznad Crnog mora u blizini Odese, također iz aviona Jak-52.

Ovakav način borbe nije novost. Još prošle godine pisao je Defense Express da su ukrajinske snage pronašle inovativan način suprotstavljanja ruskim bespilotnim letjelicama koristeći stare sovjetske školske avione. Letjelice koje su sedamdesetih godina služile za obuku pilota danas su pretvorene u jeftine i pokretne presretače dronova Shahed i Orlan, koje Rusija gotovo svakodnevno koristi u napadima.